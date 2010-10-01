В проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) появилось сразу несколько новых статей, касающихся автомобилистов в России. Одна из них, как сообщает «РГ», предлагает наказывать владельцев брошенных разукомплектованных машин предупреждением или штрафом.

В России введут штраф за брошенные автомобили

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