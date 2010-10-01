Авто

Автоновости дняАвтоновости дняВ России введут штраф за брошенные автомобили

В проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) появилось сразу несколько новых статей, касающихся автомобилистов в России. Одна из них, как сообщает «РГ», предлагает наказывать владельцев брошенных разукомплектованных машин предупреждением или штрафом.
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Каким будет штраф за брошенные автомобили в России?

Автостат06:08

Владельцев брошенных авто в России будут штрафовать

Picsnews.netвчера в 03:29

В РФ появится штраф за брошенные машины

CarsWeek.ruвчера в 04:38

В России будут штрафовать за брошенные автомобили

Daily-Motor.Ruвчера в 03:37

В КоАП РФ хотят добавить штрафы за брошенные автомобили

Дни24вчера в 04:47

Штраф за брошенные автомобили введут в РФ

Тарантас Ньюсвчера в 02:48

В России введут штраф за брошенные автомобили

Автоновости днявчера в 02:46
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Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета 04:45
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
11
Политика

Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Гаджеты

Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
15
Здоровье

Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
139
Политика

Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия 20:30
233
Политика

Власти объявят 1 июля выходным днём в России

Сегодня Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию, назвав 1 июля безупречным с юридической точки зрения.
Говорит Москва 10:24
539
Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
281
Политика

Как Владимир Путин решил, что 1 июля гуляют все

Как Владимир Путин решил, что 1 июля гуляют все 1 июня президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Центризбиркома и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и назначил всенародное голосование на 1 июля.
Коммерсантъ 16:08
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
353
Общество

В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК 09:30
31
Автоспорт

В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой

Чемпионат вчера в 08:49
Здоровье

У работника областной больницы выявлен коронавирус

Все пациенты, поступающие в областную клиническую больницу на плановую госпитализацию, обязаны предъявить справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Сахалин.Инфо 23:09
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
504
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
244
Происшествия

В Кемерове полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка

В настоящее время устанавливается местонахождение автомобиля. Информацию о похищении ребенка проверяют и полицейские.
Российская газета 07:55
6
Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru 20:41
46
Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
36
Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 07:42
18
Кино

Опубликован трейлер экранизации комикса «Майор Гром»

Inc-news.ru 30 мая в 14:41
67
Общество

СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК 21:47
35
Политика

Украина не намерена помогать России с поставками воды в Крым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возложил на Россию полную ответственность за проблемы с водоснабжением в Крыму.
Росбалт 17:15
4
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
32
Авто

Lexus показал тизер нового Lexus IS

Публичная премьера седана состоится на следующей неделе. Американский офис Lexus представил тизер нового IS и обозначил дату дебюта.
SpeedMe 10:30
Гаджеты

Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone

Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform 11:58
11
Политика

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Lenta.ru вчера в 00:29
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Здоровье

Коронавирус: последние новости 1 июня. В России зарегистрировано лекарство от COVID

На первом месте по числу зараженных остаются США (1 793 780), на втором Бразилия (514 849), замыкает тройку лидеров Россия (всего 414 878 заболевших, за 1 июня — 9 035), на четвертом месте Великобритания (276 156), на пятом Испания (239 479).
URA.Ru 12:00
Финансы

Доллар опустился ниже 70 рублей

На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 1 июня, курс доллара опустился до 69,79 (-0,96).
ИА БанкИнформСервис 03:26
517
Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
971
Политика

Новым главой следственного департамента МВД назначен генерал Лебедев

Моя Москва.онлайн 11:26
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