Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

с чего всё началось

В России примут новые меры для предупреждения распространения коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, он сказал про штрафы, которые должны будут платить те, кто не будет соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

В России введут штрафы за нарушение правил карантина

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