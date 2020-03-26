Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России введут штрафы за нарушение правил карантина

В России примут новые меры для предупреждения распространения коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, он сказал про штрафы, которые должны будут платить те, кто не будет соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.
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Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников

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России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 08:19
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В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

В России зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусом

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Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Общество

В нерабочую неделю детсады и школы закроются

25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические.
Росбалт 10:34
Общество

Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю

Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Время Бухгалтера 09:13
Футбол

Худяков: если вирус пойдет на спад через 2 недели, РПЛ можно доиграть

Если распространение коронавируса не пойдет на спад в ближайшие две недели, то чемпионат России по футболу надо будет завершать досрочно, заявил РИА Новости спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
РИА Новости 10:26
Происшествия

На ямальском месторождении из-за COVID-19 изолировали 20 вахтовиков

Надым, Ямало-Ненецкий АО, 26 марта 2020, 17:45 — REGNUM На ямальском Бованенковском месторождении 20 вахтовиков изолированы как контактировавшие с больным COVID-19.
REGNUM 10:45
Общество

Путин объявил в России нерабочую неделю

Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
Клопс вчера в 09:30
Футбол

Форвард ЦСКА Нисимура перешел в «Вегалта Сендай»

Газета.Ru 24 марта в 03:59
Религия

В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь

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Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

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В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора.
RT на русском 09:30
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
Общество

У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких

Актуальные Новости 10:27
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Экономика

Путин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей.
Городовой 00:47
Политика

Видеосаммит G20 по коронавирусу завершился

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о завершении саммита G20, который был посвящен коронавирусу.
Газета.Ru 10:23
Здоровье

ВОЗ признала честными данные о ситуации с коронавирусом в России

Оснований утверждать, что российские власти занижают данные о количестве заболевших коронавирусом, у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет.
News.ru 09:57
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Экономика

Мощности «Евродона» отдадут в аренду «Дамате»

До 31 марта актив передадут Россельхозбанку, а в апреле, надеемся, он перейдет в аренду компании «Дамате», которая будет заниматься разведением птицы, – рассказал Рачаловский.
Блокнот Ростов-на-Дону 07:22
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Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
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Авторы We. The Revolution анонсировали Mech Mechanic Simulator

Одну из своих будущих игр, Mech Mechanic Simulator, студия как раз представила в первом тизере.
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В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
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