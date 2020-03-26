Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

с чего всё началось

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Экономика Мощности «Евродона» отдадут в аренду «Дамате» До 31 марта актив передадут Россельхозбанку, а в апреле, надеемся, он перейдет в аренду компании «Дамате», которая будет заниматься разведением птицы, – рассказал Рачаловский.

Игры Half-Life: Alyx смогли запустить без VR На стриме в Twitch основатель Valve News Network, Тайлер Маквикер, обнаружил, что вы можете свободно передвигаться в Half-Life: Alyx, используя мышь и клавиатуру вместо VR-технологии.

Политика Путин назвал две беды России на данный момент Президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что в данный момент страна столкнулась с двумя бедами – обрушением цен на нефть и коронавирусом, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Происшествия Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.

Религия РПЦ организует онлайн-трансляции богослужений Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что РПЦ организует онлайн-трансляции богослужений.

Космос NASA представило невероятные снимки поверхности Марса Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.

Единоборства Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.

Общество Путин предложил ввести каникулы по кредитам Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи пандемией коронавируса.

Авто В продажу поступил «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.

Политика Джек Ма подарил Минобороны РФ более 1 млн медицинских масок "Самолетом ВКС России из Китая доставлено более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны России известным китайским предпринимателем, почетным членом Русского географического общества Джеком Ма", - сказали в министерстве.

Общество Вирусолог рассказал, сколько продлится эпидемия коронавируса Американский вирусолог, специалист по коронавирусным инфекциям Чарльз Кэлишер рассказал в интервью РБК, что нынешняя эпидемия может продлиться годы.

Политика Путин поддержал идею распространить на самозанятых ограничения по арестам Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на индивидуальных предпринимателей ограничения на заключение под стражу по экономическим делам, предусмотренные для бизнесменов.

Транспорт РЖД отменили часть поездов в России из-за коронавируса РЖД из-за снижения пассажиропотока ввиду пандемии коронавируса отменят курсирование некоторых поездов дальнего следования по России или сократят их частоту, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Общество Представитель ВОЗ призвала не паниковать из-за коронавируса Прогнозов относительно сроков окончания эпидемии коронавируса никто не знает, заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, призвав воздержаться от паники и внимательно отнестись к мерам предосторожности.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Политика Российские военные в Бергамо помогут больным COVID-19 пенсионерам Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.