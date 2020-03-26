Коронавирус
РИА НовостиВ России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
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Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.РИА Новости05:03
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