Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
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с чего всё началось

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.
РИА Новости05:03

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В России будут штрафовать за нарушение карантина

Газета.Ru09:20

Мишустин заявил о штрафах для «демонстрирующих легкомыслие» к карантину

РБК05:33

Мишустин сообщил о штрафах для тех, кто не соблюдает требования по коронавирусу

ТАСС04:39

Мишустин пригрозил штрафами нарушителям карантина

Коммерсантъ05:05

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

РИА Новости05:03

Мишустин объявил о штрафах для «легкомысленных россиян»

Lenta.ru04:51

В России введут штрафы за нарушение правил карантина

RT на русском05:32
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Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

У Лещенко начался отек легких

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко начался отек легких, ему подтвердили диагноз «коронавирус».
Lenta.ru 08:47
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Спорт

Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге перенесли

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приостановила турнир претендентов в Екатеринбурге.
Фонтанка.Ру 08:34
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Культура

Режиссёр «Чудо-женщины» рассказала о причинах отказа снимать сиквел «Тора»

Режиссёр «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс в новом интервью рассказала о причинах, по которым отказалась снимать сиквел «Тора» для Marvel и Disney.
Игромания.ру 07:50
Транспорт

ГИБДД временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин

«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:40
Общество

В Ленобласти с 28 марта закроют места массового скопления людей

В Ленинградской области с 28 марта прекращают работу рестораны, торговые и фитнес-центры и кинотеатры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Известия 08:40
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Известия 05:31
Экономика

Банковские вклады россиян обложат налогом

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
URA.Ru вчера в 10:08
Происшествия

В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук

В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Интерфакс 04:32
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач Лущик

Волгоградская правда 08:24
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
RT на русском 01:24
Общество

В Татарстане с 28 марта закрываются все торговые центры

В Татарстане в течение нерабочей недели, с субботы, 28 марта, по 5 апреля, закроют все торгово-развлекательные центры.
БИЗНЕС Online 08:35
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Шоу-бизнес

Шишкова покорила фанатов каре и челкой блондинистого оттенка

Модель предложила поклонникам выбрать лучший снимок в новом образе из пяти. Модель Алена Шишкова поставила подписчиков перед выбором.
Пятый канал вчера в 10:52
Происшествия

Под Липецком два человека пострадали при пожаре в ОЭЗ «Данков»

РИА Новости 09:17
Общество

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости 08:59
Шоу-бизнес

Задела за живое: Степаненко заставила сильно нервничать Петросяна

Evo-rus.com 08:41
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