Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
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В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.
РИА Новости05:03

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Мишустин заявил о штрафах для «демонстрирующих легкомыслие» к карантину

РБК05:33

Правительство вводит штрафы для нарушителей карантина

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В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

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Мишустин предупредил о штрафах для «демонстрирующих редкое легкомыслие»

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Мишустин объявил о штрафах для «легкомысленных россиян»

Lenta.ru04:51

Мишустин пригрозил штрафами нарушителям карантина

Коммерсантъ05:05

Мишустин сообщил о штрафах для тех, кто не соблюдает требования по коронавирусу

ТАСС04:39
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Общество

Путин заявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля

Неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей.
Pressa40 вчера в 10:26
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Происшествия

Жителя Петербурга подозревают в убийстве собственных родителей

Gazeta.SPb 03:53
Общество

В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе

Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
REGNUM 02:58
Гаджеты

Смартфон-флагман Huawei P40 Pro раскрыт незадолго до анонса

3DNews 05:00
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Происшествия

Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился

Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Известия 05:40
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Lenta.ru 03:56
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Shraibikus News 03:57
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Политика

Песков заявил, что Путин продолжит поездки по России

Президент России Владимир Путин продолжит при необходимости поездки по стране, однако мероприятия по их подготовке будут оптимизированы.
ТАСС 06:14
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Спорт

«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса

Казанский «Рубин» изменил логотип на время карантина.
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Общество

Rambler попросил сотрудников продолжить работу на выходной неделе

Rambler Group попросила сотрудников не прекращать работать на выходной неделе; при этом журналисты изданий, принадлежащих медиахолдингу, продолжат работу в удаленном режиме.
РИА Новости 06:04
Общество

Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой

Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
РБК 05:41
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС вчера в 02:55
Общество

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Ведомости 05:48
Авто

Автомобили Lada получат новую приборку

Возможно, новая приборка появится на обновленной «Ниве». Кроме того в базе Роспатента появилось изображение ручного стояночного тормоза.
32CARS.ru 24 марта в 09:19
Происшествия

В Москве в медклинике произошел взрыв

Интерфакс 04:02
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Shraibikus News 04:53
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Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК вчера в 18:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в нерабочую неделю

В начале следующей недели, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, атмосферное давление снизится, как и температура воздуха.
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В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 06:18
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Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»

ИА InterMedia 24 марта в 03:21
Общество

Умер цирковой артист Юрий Кукес

Народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщает Росцирк.
Газета.Ru 04:48
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