с чего всё началось

Изменения затронут 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек. Соответствующие документы опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Происшествия Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.

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