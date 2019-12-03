с чего всё началось

Изменения затронут 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.

Если работник не сообщит о своем пожелании в письменном виде до 31 декабря, то работодатель продолжит ведение его трудовой книжки. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Для тех, кто впервые вступит в трудовые отношения с 2021 года, будут вестись только электронные трудовые книжки.

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