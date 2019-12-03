с чего всё началось

Изменения затронут 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.

Если работник не сообщит о своем пожелании в письменном виде до 31 декабря, то работодатель продолжит ведение его трудовой книжки. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Для тех, кто впервые вступит в трудовые отношения с 2021 года, будут вестись только электронные трудовые книжки.

Экономика Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.

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Общество Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным» Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.

Гаджеты Motorola патентует модульный складной телефон Пару недель назад компания Lenovo объявила складной смартфон Motorola RAZR 2019 объявил складной смартфон.

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Религия 4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

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Технологии Бесплатный апгрейд до Windows 10 оказался по-прежнему возможен Microsoft официально закончила предоставлять бесплатный апгрейд до Windows 10 владельцам компьютеров с Windws 7, Windows 8 и Windows 8.1 в декабре 2017-го.

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Политика США могут ввести пошлины на французские товары В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.

Наука Найден способствующий развитию рака белок Ученые Техасского университета обнаружили, что белок TBK1, участвующий в иммунном ответе, также может подавлять действие иммунных клеток на опухоль, блокируя лечение рака.