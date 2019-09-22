Экономика
ФедералПрессВ России ввели «индекс самогона»
Эксперты говорят о том, что такая динамика является показателем скорого рост благосостояния граждан. А Институт социально-экономических исследований Финансового университета вводит новый индекс экономического кризиса – Индекс производства самогона.
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с чего всё началось
В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").Российская газета22 сентября в 02:22
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Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
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В дипмиссии США отреагировали на ситуацию с визами делегации России
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По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей.
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«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
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Бывший начальник полиции Армении найден мертвым
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Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних
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Интерфакс 04:55