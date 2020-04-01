Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости19:00

Кредиты изолировались от платежей

Коммерсантъ18:00

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФ05:45

В Госдуме объяснили решение не обнулять ставку по кредитам на «каникулы»

REGNUM08:55

В России объявляются кредитные каникулы

Росбалт06:52

Банкиры предупредили о рисках массовых кредитных каникул

Российская газета11:49

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАССвчера в 12:43
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Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru 08:31
Общество

Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе

Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
PRO Город Чебоксары 14:00
Общество

Главврач Коммунарки заболел коронавирусом

Главный врач больницы в Московской городской клинической больницы №40 (поселок Коммунарка) Денис Проценко заразился коронавирусом.
Повестка дня вчера в 10:28
Общество

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Известия 12:20
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Авто

В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега

Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Тарантас Ньюс вчера в 06:38
Игры

Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls

Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
REGNUM 17:57
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском 19:16
Общество

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:48
Футбол

Счетная палата: «Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

В Счетной палате пришли к выводу, что финансирование местного клуба "Крыльев Советов" из бюджета региона не приносит должных результатов, в связи с чем в настоящий момент команда находится на грани ликвидации.
Газета.Ru 12:51
Общество

За сутки в России выявили 440 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 440 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 08:15
Экономика

ФНС получила доступ к данным электронных кошельков граждан РФ

Российские банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные об электронных кошельках, которые открывают или закрывают физические лиц, следует из вступивших с 1 апреля изменений в Налоговый кодекс.
iReactor 03:33
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю

Роспотребнадзор призвал продлить в России нерабочую неделю.
Orenonline.ru 12:19
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости 11:00
Политика

Россия меняет дату окончания Второй мировой войны

Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 07:15
Футбол

Дзюба одобрил решение Путина ввести в России режим ЧС

Видел последние новости: до 31 мая у нас футбола не будет. Сейчас ещё Путин ввёл чрезвычайную ситуацию.
Metaratings 16:41
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье 01:11
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
ТАСС вчера в 20:26
Армия и оружие

ВСУ обстреляли из миномётов посёлок в ДНР

Донецк, 1 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Обстрел из миномётов посёлка Каштановое на окраине Ясиноватой в ДНР устроили ВСУ 1 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 14:13
Общество

В Москве умерли еще три пациента с положительным тестом на коронавирус

В Москве умерли три пациента с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 17:56
Технологии

GitHub спрячет биткоин-код в Арктике, чтобы обратиться к нему через 1000 лет

Программисты биткоина и Ethereum стали поклонниками этой инициативы.
Блокчейн24 10:54
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru 18:16
Происшествия

Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина

Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости вчера в 22:17
Политика

Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил

Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
ПолитРоссия 10:22
Общество

Глава израильского минздрава заразился коронавирусом

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщает пресс-служба израильского минздрава.
Интерфакс 19:55
Футбол

УЕФА перенёс июньские матчи национальных сборных

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс запланированные на июнь матчи национальных сборных из-за пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.
78.ru 12:04
Футбол

РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
РБК 12:50
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
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