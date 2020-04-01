Коронавирус
Lenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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Госдума приняла поправки о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса
Rambler News Service06:25
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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо
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В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса
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Гаджеты
В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию
В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.
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В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
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Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
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Единоборства
Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым
Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон отреагировал на отмену поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Политика
Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
С 2 апреля в Саратовской области введут пропускной режим
В Саратовской области со 2 апреля введут пропускной режим.
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Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Происшествия
СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми
Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
Общество
В «Почте России» рассказали о работе отделений Псковской области
О работе отделений Псковской области рассказали в «Почте России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.
Общество
Поезд из Уханя провезет через Россию в Европу маски
Евразийский железнодорожный альянс сообщил, что первый поезд из Уханя после восстановления железнодорожных перевозок направится транзитом через территорию Казахстана, России и Белоруссии в Европу с грузом масок.
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Космос
В России испытали летный образец лунного зонда
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