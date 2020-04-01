Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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В России объявляются кредитные каникулы

Росбалт06:52

Банкиры предупредили о рисках массовых кредитных каникул

Российская газета11:49

Власти дали полугодовую отсрочку от выплат по кредитам: кто ее получит

Московский Комсомолец10:15

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости19:00

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФ05:45

Госдума приняла поправки о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса

Rambler News Service06:25

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАССвчера в 12:43
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Общество

Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина

Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина Полицейские к 1 апреля составили 1250 протоколов за нарушение карантина, сообщается на сайте МВД.
Медиазона 17:04
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Авто

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet

В республике и раньше занимались сборкой этой марки, завод «Азиа Авто» в Усть-Каменогорске производил Chevrolet Aveo, Tracker и Captiva, но в 2018 году выпуск автомобилей закончился.
Prooren.ru вчера в 01:08
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец 14:42
Происшествия

Собственнику ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение

Газета.Ru 02:46
Политика

Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США

REGNUM 18:37
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 08:39
Культура

Стрит-арту Петербурга предстоит «крутое пике» от HoodGraff

Piter.tv 05:50
Армия и оружие

Трамп пригрозил ответить на возможный удар по объектам США в Ираке

США нанесут еще более мощный удар в случае нападения на свои объекты в Ираке со стороны поддерживаемых Ираном группировок, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:26
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Министр будет работать из дома в соответствии с медицинскими рекомендациями, отмечает Kan.
РБК 19:33
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС 17:22
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
ТАСС вчера в 20:26
Армия и оружие

В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса

Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.
РИА Новости 18:34
Гаджеты

В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию

В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.
РИА Новости 18:26
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Единоборства

Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон отреагировал на отмену поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Lenta.ru 18:23
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01:52
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Общество

С 2 апреля в Саратовской области введут пропускной режим

В Саратовской области со 2 апреля введут пропускной режим.
FreeNews-Volga вчера в 12:24
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru 18:20
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском 19:16
Общество

В «Почте России» рассказали о работе отделений Псковской области

О работе отделений Псковской области рассказали в «Почте России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.
Псковское агентство информации 09:31
Общество

Поезд из Уханя провезет через Россию в Европу маски

Евразийский железнодорожный альянс сообщил, что первый поезд из Уханя после восстановления железнодорожных перевозок направится транзитом через территорию Казахстана, России и Белоруссии в Европу с грузом масок.
Московский Комсомолец 10:57
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Космос

В России испытали летный образец лунного зонда

Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Хакасия-Информ вчера в 22:39
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