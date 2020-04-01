Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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Подробнее о событии

Потерявшие треть дохода заемщики получат льготную ставку по потребкредитам

Ведомости09:31

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 19:00

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 07:09

Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

РБКвчера в 07:32

Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Коммерсантъвчера в 07:32

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 13:40

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФвчера в 05:45
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Общество

В китайском городе запретили есть кошек и собак

В правительстве города заявили, что домашние собаки и кошки установили более тесные отношения с людьми, чем все другие животные, и запрет на их потребление в пищу является обычной практикой в развитых странах.
News.ru 02:33
Кино

Меры поддержки киноиндустрии приняло правительство Южной Кореи

Другие меры направлены на поддержку дистрибьюции и кинопроизводства.
Кинобизнес сегодня 09:00
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 11:47
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия

В кировском стационаре больницы у пациента обнаружили коронавирус

Стационар Кировской горбольницы №9 закрыли на карантин после того, как у одного из пациентов тест-система показала положительный результат на коронавирус.
Российская газета 07:21
Энергетика

Новак не исключил дальнейшего снижения цен на нефть

Министер энергетики России Александр Новак заявил, что ведомство не исключает дальнейшего снижения цен на нефть.
РЕН ТВ 09:19
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации в Москве Умара Джабраилова

По информации телеканала «360», предприниматель сам себе нанёс раны в номере гостиницы на Измайловском шоссе и объяснил медикам своё поведение «шоковым состоянием».
Говорит Москва 09:27
Общество

Сбербанк и Mail.Ru Group станут владельцами сервиса доставки «Самокат»

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group (MRG), сообщили компании.
Ведомости 08:43
Экономика

Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности.
Коммерсантъ 03:19
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу

Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
Интермонитор.ру вчера в 20:42
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Общество

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,1%

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Каскад вчера в 12:26
Общество

РБК: В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на свои источники.
Моя Москва.онлайн 03:52
Спорт

На базе в Новогорске выявлен спортсмен с коронавирусом

Директор универсального тренировочного центра в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов, находившихся на базе, выявлен вирус COVID-19.
Вести.Ru 09:21
Энергетика

Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.
РБК 06:25
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ 30 марта в 21:20
Шоу-бизнес

Гимнастка Яна Кудрявцева готовится снова стать мамой

В результате Яне пришлось повторно подтверждать тот факт, что она действительно вновь вскоре станет мамой.
OvideO.ru 08:47
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Общество

Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс 08:09
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах

На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
SM News 05:21
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