Коронавирус
Мой БрянскИз-за коронавируса Госдума приняла закон о кредитных каникулах
Заемщик имеет право досрочно погасить кредит. Депутаты Госдумы приняли закон о праве пострадавших из-за коронавируса граждан на кредитные каникулы.
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Требование о «кредитных каникулах» предлагается направлять по мобильному телефону
Гарант01 апреля в 05:40
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Общество
В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето
Российским школьникам, возможно, придется учиться летом. Как пишут РИА Новости, этого не исключил замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
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Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Культура
Сбербанк и Okko откроют доступ к бесплатной медиатеке «Когда все дома»
Отмечается, что в новой медиатеке будет открыт бесплатный доступ к спектаклям и виртуальным экскурсиям от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн».
Энергетика
Саудовская Аравия назвала условия сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия готова значительно сократить добычу нефти, если Россия и США договорятся сделать это вместе с ней, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией королевства.
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Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Наука
Квантовую механику связали со специальной теорией относительности
Физики-теоретики из Варшавского и Оксфордского университетов смогли найти точки соприкосновения специальной теории относительности с квантовой механикой.
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Происшествия
Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Чите
Подтверждено наличие коронавирусной инфекции у жительницы Забайкалья, которая недавно прилетела из Москвы в Читу.
Финансы
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Политика
После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку
Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Игры
Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
Общество
Застрявших в Нью-Йорке россиян отправили в гостиницу
Изначально планировалось, что в пятницу, 3 апреля, из Нью-Йорка в Москву отправятся около 250 россиян, однако оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса остановил международные рейсы с 4 апреля.
Происшествия
В столице госпитализирован бизнесмен Умар Джабраилов
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Политика
Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
ЖКХ
Поменять порядок оплаты услуг ЖКХ предложила «Единая Россия»
Предлагается освободить население от проверки счетчиков, остановить начисление пени за платежи по ТКО и коммунальным услугам.
Общество
Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности
Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко исполнил в больничной палате песню «Надежда»
Армия и оружие
Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин
Венгрия была самым преданным и последним союзником германского Третьего рейха, Гитлер готов был пожертвовать Берлином, чтобы отстоять ее, заявил РИА Новости в субботу эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Армия и оружие
У границ России за неделю замечено 24 иностранных самолёта-разведчика
Москва, 3 апреля 2020, 23:37 — REGNUM У границ России за неделю замечено 24 иностранных самолёта-разведчика.
Здоровье
В Бузулуке у врача предварительно подтвержден коронавирус
Первое обследование медика дало отрицательный результат, однако при повторном анализе выяснилось, что врач все-таки является носителем коронавирусной инфекции.
Наука
Пользу масок во время эпидемии измерили в вирусных частицах
Ученые собрали больных разными видами ОРВИ и заставили их в течение получаса дышать, говорить и кашлять в прибор, который анализировал число вирусных частиц в выдыхаемом воздухе.
Общество
Джонсон рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью не вылечился после заражения коронавирусной инфекцией, однако после недели самоизоляции чувствует себя лучше.