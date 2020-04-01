Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскИз-за коронавируса Госдума приняла закон о кредитных каникулах

Заемщик имеет право досрочно погасить кредит. Депутаты Госдумы приняли закон о праве пострадавших из-за коронавируса граждан на кредитные каникулы.
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Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

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Российская газета01 апреля в 09:44

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Коммерсантъ01 апреля в 07:32

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

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Требование о «кредитных каникулах» предлагается направлять по мобильному телефону

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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

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Политика

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3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
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Финансы

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

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Газета.Ru 13:33
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В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
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После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
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Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

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Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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У границ России за неделю замечено 24 иностранных самолёта-разведчика

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Джонсон рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

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