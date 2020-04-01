Заемщик имеет право досрочно погасить кредит. Депутаты Госдумы приняли закон о праве пострадавших из-за коронавируса граждан на кредитные каникулы.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Энергетика Саудовская Аравия назвала условия сокращения добычи нефти Саудовская Аравия готова значительно сократить добычу нефти, если Россия и США договорятся сделать это вместе с ней, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией королевства.

Экономика Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Наука Квантовую механику связали со специальной теорией относительности Физики-теоретики из Варшавского и Оксфордского университетов смогли найти точки соприкосновения специальной теории относительности с квантовой механикой.

Финансы Курс евро опустился ниже 83 рублей Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Общество Застрявших в Нью-Йорке россиян отправили в гостиницу Изначально планировалось, что в пятницу, 3 апреля, из Нью-Йорка в Москву отправятся около 250 россиян, однако оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса остановил международные рейсы с 4 апреля.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Политика Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.

Общество Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.

Здоровье В Бузулуке у врача предварительно подтвержден коронавирус Первое обследование медика дало отрицательный результат, однако при повторном анализе выяснилось, что врач все-таки является носителем коронавирусной инфекции.

Наука Пользу масок во время эпидемии измерили в вирусных частицах Ученые собрали больных разными видами ОРВИ и заставили их в течение получаса дышать, говорить и кашлять в прибор, который анализировал число вирусных частиц в выдыхаемом воздухе.