Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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Кредитные каникулы, закон
 о которых приняла Госдума, из всего пакета срочных антикризисных мер несут для банков наибольшие финансовые риски, в случае массовой приостановки платежей потери банковской системы могут быть огромными.
Российская газета11:49

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

RT на русском07:09

Банкиры предупредили о рисках массовых кредитных каникул

Российская газета11:49

Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

РБК07:32

Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Коммерсантъ07:32

В Совфеде подержали закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости10:31

В Госдуме объяснили решение не обнулять ставку по кредитам на «каникулы»

REGNUM08:55

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАССвчера в 12:43
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Кино

Названы самые популярные фильмы во время эпидемии коронавируса

Эксперты составили рейтинг самых популярные кинофильмов и сериалов во время эпидемии коронавируса.
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Происшествия

В Петербурге завели дело из-за работы кальянной во время карантина

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за кальянной в Василеостровском районе, продолжившей незаконно работать после получения предупреждения.
РБК 15:07
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Максима Ксензова назначили замминистра культуры РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Ксензова заместителем министра культуры РФ.
ТАСС 15:10
Здоровье

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Остальные 53 случая выявлены в городской больнице Эжвинского района.
Коммерсантъ 12:00
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Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на снижение зарплаты

Москва, 1 апреля 2020, 15:06 — REGNUM В связи с приостановкой сезона игроки московского футбольного клуба «Спартак» получат зарплату на 40% ниже обычной.
REGNUM 08:06
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Общество

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Муксун.fm вчера в 04:21
Футбол

«Крылья Советов» опровергли слухи о возможной ликвидации клуба

Информацию о возможной ликвидации клуба после проверки Счетной палаты опровергли самарские «Крылья Советов» 1 апреля, сообщает пресс-служба команды.
ИА Красная Весна 13:39
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Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Life.ru 08:06
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Три вида пропусков для транспорта появится на Кубани во время карантина

Три вида пропусков для передвижения автотранспорта во время карантина появится в Краснодарском крае.
ТАСС 09:59
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru 13:55
Происшествия

В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек

Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
ТАСС 13:05
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Общество

Кадыров объявил о закрытии границ Чечни из-за коронавируса

С 5 апреля Чечня закроет въезд и выезд из республики для борьбы с распространением коронавируса.
Дождь 09:13
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Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии

К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Украина.ру 07:01
Общество

МВД: россияне достаточно добросовестно соблюдают режим самоизоляции

Россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, правонарушений фиксируется немного.
ТАСС 13:43
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

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РИА Новости 11:42
Футбол

РФС приостановил проведение соревнований до 31 мая

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая включительно.
Евро-футбол.ру 12:58
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Экономика

Для пенсионеров с маленькой пенсией подготовили надбавку

Депутаты предлагают доплачивать тем, чьи пенсии ниже двух минимальных размеров оплаты труда.
Афанасий-бизнес 07:43
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Происшествия

Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:54
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Общество

Число заболевших коронавирусом в США превысило 200 тыс. человек

Наихудшая ситуация сохраняется в штате Нью-Йорк, где заболели более 80 тыс. человек, погибли от вируса более 1,9 тыс. Тяжелое положение сохраняется также в Нью-Джерси, Мичигане, Калифорнии и Луизиане.
РБК 15:08
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Единоборства

В Росавиации рассказали, как Нурмагомедову вылететь на бой в США

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не может вылететь на бой с американцем Тони Фергюсоном, который намечен на 18 апреля, из-за того, что Россия на фоне пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение.
News.ru 11:42
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Российская газета 10:04
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