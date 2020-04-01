Коронавирус
Lenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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с чего всё началось
Кредитные каникулы, закон о которых приняла Госдума, из всего пакета срочных антикризисных мер несут для банков наибольшие финансовые риски, в случае массовой приостановки платежей потери банковской системы могут быть огромными.Российская газета11:49
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Кино
Названы самые популярные фильмы во время эпидемии коронавируса
Эксперты составили рейтинг самых популярные кинофильмов и сериалов во время эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Петербурге завели дело из-за работы кальянной во время карантина
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за кальянной в Василеостровском районе, продолжившей незаконно работать после получения предупреждения.
Политика
Максима Ксензова назначили замминистра культуры РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Ксензова заместителем министра культуры РФ.
Здоровье
В Коми в одной больнице выявлены 32 новых случая коронавируса
Остальные 53 случая выявлены в городской больнице Эжвинского района.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Футбол
Футболисты «Спартака» согласились на снижение зарплаты
Москва, 1 апреля 2020, 15:06 — REGNUM В связи с приостановкой сезона игроки московского футбольного клуба «Спартак» получат зарплату на 40% ниже обычной.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Футбол
«Крылья Советов» опровергли слухи о возможной ликвидации клуба
Информацию о возможной ликвидации клуба после проверки Счетной палаты опровергли самарские «Крылья Советов» 1 апреля, сообщает пресс-служба команды.
Шоу-бизнес
Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала
В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Общество
Три вида пропусков для транспорта появится на Кубани во время карантина
Три вида пропусков для передвижения автотранспорта во время карантина появится в Краснодарском крае.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Происшествия
В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек
Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Общество
Кадыров объявил о закрытии границ Чечни из-за коронавируса
С 5 апреля Чечня закроет въезд и выезд из республики для борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Общество
МВД: россияне достаточно добросовестно соблюдают режим самоизоляции
Россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, правонарушений фиксируется немного.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Футбол
РФС приостановил проведение соревнований до 31 мая
Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая включительно.
Общество
Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам
Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Экономика
Для пенсионеров с маленькой пенсией подготовили надбавку
Депутаты предлагают доплачивать тем, чьи пенсии ниже двух минимальных размеров оплаты труда.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Происшествия
Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 200 тыс. человек
Наихудшая ситуация сохраняется в штате Нью-Йорк, где заболели более 80 тыс. человек, погибли от вируса более 1,9 тыс. Тяжелое положение сохраняется также в Нью-Джерси, Мичигане, Калифорнии и Луизиане.
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
Единоборства
В Росавиации рассказали, как Нурмагомедову вылететь на бой в США
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не может вылететь на бой с американцем Тони Фергюсоном, который намечен на 18 апреля, из-за того, что Россия на фоне пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.