Коронавирус
Lenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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Здоровье
Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса
Отмечается, что в северных регионах страны смертность была ниже среднего на 6%, а в центре и на юге — на 3%. Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.
Общество
Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом
После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.
Кино
Продюсеры фильма «Спутник» перенесли премьеру в интернет
Из-за закрытия кинотеатров в связи с пандемией коронавируса продюсеры российского фильма «Спутник» — компании «Водород», Art Pictures Studio (принадлежит «Национальной медиа группе» и Федору Бондарчуку), Hype Film и «НМГ Студия» совместно с Sony Pictures — пошли на вынужденное решение выпустить его только на онлайн-платформах.
Автоспорт
«Астон Мартин» вернется в «Формулу-1» и заменит «Рэйсинг Пойнт»
Команда «Формулы-1» «Рэйсинг Пойнт» с сезона 2021 года официально поменяет свое название на «Астон Мартин».
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Общество
В Петербурге приостановили работу табачные заводы
Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса.
Общество
Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса
Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом.
Общество
Все строительные работы в Крыму будут приостановлены до 6 апреля
Политика
Путин заявил, что обстановка требует дистанционной работы
Президент России Владимир Путин на телесовещании с правительством РФ заявил, что сегодняшняя обстановка, связанная с коронавирусом, весьма напряженная и требует дистанционной работы, он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется её на качестве.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Культура
Слепаков записал матерную песню про коронавирус
Клип на новую песню юмориста Семена Слепакова о коронавирусе собрал более двух миллионов просмотров менее чем за сутки с момента публикации на YouTube и возглавил топ трендов русскоязычного сегмента этой платформы.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Общество
Центральный парк Нью-Йорка отдали под строительство госпиталя
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Здоровье
На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19
За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
Здоровье
Описан коллапс медицины США во время пандемии коронавируса
Американские больницы работают на пределе во время пандемии коронавируса, а медицинская система страны в целом испытывает, по сути, коллапс.
Происшествия
Житель Мурманской области мог заразить коронавирусом девять человек
Вернувшийся с Кубы житель Мурманской области, не соблюдавший режим самоизоляции, по предварительным данным, заразил коронавирусной инфекцией девять человек, сообщили журналистам в региональном оперштабе.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Политика
Россия окажет гуманитарную помощь США
Россия предложила медицинскую технику и средства защиты. Американский лидер с признательностью принял эту помощь, сказал Песков.
Общество
ВОЗ: Россия может избежать «европейского» сценария с коронавирусом
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать "европейского" пути развития ситуации с заражением, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "России 24".
Авто
Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа
Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Общество
Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции
Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Общество
Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина
Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Здоровье
Для южноуральцев подготовили ответы на главные вопросы о самоизоляции
Губернатор на сегодняшнем брифинге заявил, что готов каждый день встречаться с журналистами и отвечать на вопросы о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в области.
Общество
В Саратове возникли очереди из-за выдачи спецпропусков
После введения в Саратове режима выхода на работу по спецпропускам около зданий районных администраций города начали собираться очереди из людей, ожидающих выдачи документов.