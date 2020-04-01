Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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Получателям кредитных каникул ограничат проценты

Российская газета09:44

В Госдуме объяснили решение не обнулять ставку по кредитам на «каникулы»

REGNUM08:55

Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Коммерсантъ07:32

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

RT на русском07:09

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости06:12

Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

РБК07:32

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАССвчера в 12:43
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Здоровье

Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса

Отмечается, что в северных регионах страны смертность была ниже среднего на 6%, а в центре и на юге — на 3%. Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:18
Общество

Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом

После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.
РБК 06:58
Кино

Продюсеры фильма «Спутник» перенесли премьеру в интернет

Из-за закрытия кинотеатров в связи с пандемией коронавируса продюсеры российского фильма «Спутник» — компании «Водород», Art Pictures Studio (принадлежит «Национальной медиа группе» и Федору Бондарчуку), Hype Film и «НМГ Студия» совместно с Sony Pictures — пошли на вынужденное решение выпустить его только на онлайн-платформах.
Коммерсантъ 09:51
Автоспорт

«Астон Мартин» вернется в «Формулу-1» и заменит «Рэйсинг Пойнт»

Команда «Формулы-1» «Рэйсинг Пойнт» с сезона 2021 года официально поменяет свое название на «Астон Мартин».
Матч ТВ 10:05
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Экономика

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Piter.tv вчера в 01:02
Общество

В Петербурге приостановили работу табачные заводы

Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса.
Газета.Ru 07:56
Политика

Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

ТАСС 09:20
Общество

Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса

Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом.
Ведомости 07:31
Общество

Все строительные работы в Крыму будут приостановлены до 6 апреля

Ruinformer.com 10:19
Политика

Путин заявил, что обстановка требует дистанционной работы

Президент России Владимир Путин на телесовещании с правительством РФ заявил, что сегодняшняя обстановка, связанная с коронавирусом, весьма напряженная и требует дистанционной работы, он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется её на качестве.
РИА Новости 09:57
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Культура

Слепаков записал матерную песню про коронавирус

Клип на новую песню юмориста Семена Слепакова о коронавирусе собрал более двух миллионов просмотров менее чем за сутки с момента публикации на YouTube и возглавил топ трендов русскоязычного сегмента этой платформы.
Ридус 04:09
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

Центральный парк Нью-Йорка отдали под строительство госпиталя

Уралинформбюро 30 марта в 09:26
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 30 марта в 12:59
Здоровье

На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19

За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
ИА Красная Весна 04:22
Здоровье

Описан коллапс медицины США во время пандемии коронавируса

Американские больницы работают на пределе во время пандемии коронавируса, а медицинская система страны в целом испытывает, по сути, коллапс.
Lenta.ru 10:01
Происшествия

Житель Мурманской области мог заразить коронавирусом девять человек

Вернувшийся с Кубы житель Мурманской области, не соблюдавший режим самоизоляции, по предварительным данным, заразил коронавирусной инфекцией девять человек, сообщили журналистам в региональном оперштабе.
РИА Новости 09:37
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Российская газета 10:04
Политика

Россия окажет гуманитарную помощь США

Россия предложила медицинскую технику и средства защиты. Американский лидер с признательностью принял эту помощь, сказал Песков.
Радио Маяк вчера в 15:42
Общество

ВОЗ: Россия может избежать «европейского» сценария с коронавирусом

Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать "европейского" пути развития ситуации с заражением, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "России 24".
Российская газета 04:41
Авто

Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Автоновости дня 08:23
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Общество

Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции

Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Телеканал ОТВ 09:43
Общество

Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина

Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Газета.Ru 08:57
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Здоровье

Для южноуральцев подготовили ответы на главные вопросы о самоизоляции

Губернатор на сегодняшнем брифинге заявил, что готов каждый день встречаться с журналистами и отвечать на вопросы о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в области.
Губерния (г. Челябинск) 10:01
Общество

В Саратове возникли очереди из-за выдачи спецпропусков

После введения в Саратове режима выхода на работу по спецпропускам около зданий районных администраций города начали собираться очереди из людей, ожидающих выдачи документов.
РБК 09:42
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