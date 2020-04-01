Коронавирус
НТВГосдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Закон дает право физическим лицам и предпринимателям на отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
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Власти дали полугодовую отсрочку от выплат по кредитам: кто ее получит
Московский Комсомолецвчера в 10:15
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Общество
Турция запланировала начало туристического сезона на конец мая
Из-за ситуации с коронавирусом в мире сроки открытия туристического сезона в Турции были отложены до конца мая.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Политика
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Экономика
Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
В Южно-Сахалинске 2 000 камер отслеживают нарушителей карантина
С недавних пор ситуационные центры на Сахалине внедрили новую систему контроля: теперь сахалинцев, нарушающих карантин, помогут вычислить камеры видеонаблюдения.
Общество
В Тюменской области ввели режим самоизоляции
В Тюменской области второго апреля введен режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
Общество
Русскоязычные жители Нью-Йорка не бросили россиян в беде
В Нью-Йорке русскоязычные жители предложили бесплатно предоставить свое жилье россиянам, которые 3 апреля не смогут вернуться в Россию, сообщил Координационный совет организаций российских соотечественников США.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Здоровье
Эпидемия коронавируса: главное за 2 апреля
По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 823 тыс. человек.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
ПФР продлит ежемесячные выплаты из маткапитала и пенсии без справок
Пенсионных фонд России (ПФР) продлит ежемесячные выплаты из маткапитала и пенсии по потере кормильца без предъявления подтверждающих документов, сообщила пресс-служба фонда.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Политика
Делягин: решение Путина толкает российскую экономику в пропасть
По словам эксперта, принятая президентом мера «толкает российскую экономику в пропасть».
Шоу-бизнес
Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты
Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
Происшествия
Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
Общество
Сроки сдачи налоговой отчетности перенесены не всем
По информации ФНС сроки представления отчетности продлены до 6 апреля 2020 года.
Политика
Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в РФ
Заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдёт на спад, когда граница на въезд будет полностью закрыта.
Экономика
Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест
Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Наука
Самцы дельфинов могут петь дуэтом для привлечения самок
В природе самцы афалин, чтобы привлечь внимание самок, собираются в стаи от 4 до 14 особей.
Музыка
Земфира впервые за полтора года выпустила песню
В ноябре 2019 СМИ сообщили, что певица исполнила на фестивале в Дубае две новые песни - Abuse и Goodbye, но официально они до сих пор не изданы.