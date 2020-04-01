Коронавирус

НТВНТВГосдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Закон дает право физическим лицам и предпринимателям на отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
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Поздно пить боржоми: кабмин опоздал с кредитными каникулами для бизнеса

News.ru14:57

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФвчера в 05:45

Получателям кредитных каникул ограничат проценты

Российская газетавчера в 09:44

Власти дали полугодовую отсрочку от выплат по кредитам: кто ее получит

Московский Комсомолецвчера в 10:15

В России объявляются кредитные каникулы

Росбалтвчера в 06:52

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 19:00

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАСС31 марта в 12:43
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

NewInform вчера в 08:39
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС 18:26
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Кино

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На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
SM News 05:21
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Общество

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Из-за ситуации с коронавирусом в мире сроки открытия туристического сезона в Турции были отложены до конца мая.
VSE42.RU 06:31
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Политика

МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
RT на русском 08:34
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
Экономика

Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
Ведомости 11:25
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество

В Южно-Сахалинске 2 000 камер отслеживают нарушителей карантина

С недавних пор ситуационные центры на Сахалине внедрили новую систему контроля: теперь сахалинцев, нарушающих карантин, помогут вычислить камеры видеонаблюдения.
РИА Сахалин-Курилы 05:08
Общество

В Тюменской области ввели режим самоизоляции

В Тюменской области второго апреля введен режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
АиФ Тюмень 07:28
Общество

Русскоязычные жители Нью-Йорка не бросили россиян в беде

В Нью-Йорке русскоязычные жители предложили бесплатно предоставить свое жилье россиянам, которые 3 апреля не смогут вернуться в Россию, сообщил Координационный совет организаций российских соотечественников США.
Взгляд.ру 21:18
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Здоровье

Эпидемия коронавируса: главное за 2 апреля

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 823 тыс. человек.
Радио Комсомольская правда 15:59
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Общество

ПФР продлит ежемесячные выплаты из маткапитала и пенсии без справок

Пенсионных фонд России (ПФР) продлит ежемесячные выплаты из маткапитала и пенсии по потере кормильца без предъявления подтверждающих документов, сообщила пресс-служба фонда.
ТАСС вчера в 11:58
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Политика

Делягин: решение Путина толкает российскую экономику в пропасть

По словам эксперта, принятая президентом мера «толкает российскую экономику в пропасть».
ИА Красная Весна 17:11
Шоу-бизнес

Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты

Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
RT на русском 11:00
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Общество

Сроки сдачи налоговой отчетности перенесены не всем

По информации ФНС сроки представления отчетности продлены до 6 апреля 2020 года.
Бухгалтерия.ру вчера в 04:38
Политика

Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
Lenta.ru 16:55
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в РФ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдёт на спад, когда граница на въезд будет полностью закрыта.
News.ru 14:02
Экономика

Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Коммерсантъ 17:44
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
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Наука

Самцы дельфинов могут петь дуэтом для привлечения самок

В природе самцы афалин, чтобы привлечь внимание самок, собираются в стаи от 4 до 14 особей.
Pravda.Ru 14:40
Музыка

Земфира впервые за полтора года выпустила песню

В ноябре 2019 СМИ сообщили, что певица исполнила на фестивале в Дубае две новые песни - Abuse и Goodbye, но официально они до сих пор не изданы.
ТАСС вчера в 16:23
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