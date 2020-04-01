Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 19:00

В России объявляются кредитные каникулы

Росбалтвчера в 06:52

Власти дали полугодовую отсрочку от выплат по кредитам: кто ее получит

Московский Комсомолецвчера в 10:15

В Госдуме объяснили решение не обнулять ставку по кредитам на «каникулы»

REGNUMвчера в 08:55

Получателям кредитных каникул ограничат проценты

Российская газетавчера в 09:44

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФвчера в 05:45

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАСС31 марта в 12:43
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Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Политика

В России могут продлить нерабочую неделю

Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан.
Коммерсантъ 02:16
Культура

«Эксмо-АСТ» переходит на электронные релизы своих книг

По словам представителя «Эксмо-АСТ» Екатерины Кожановой, в среднем тираж озвученных изданий должен был составить 10 000 – 30 000 экземпляров.
Ведомости 01:56
Общество

У 20% пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно

У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
Собака.ru 01:53
Энергетика

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.
ТАСС 02:22
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Кубань 24 01:12
Общество

Посетителей почты отделят друг от друга на расстояние 2 метра

В Саратове посетителей почтовых отделений заставят соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра во избежание распространения коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 02:24
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru вчера в 08:31
Общество

В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов

Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
REGNUM вчера в 23:46
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Происшествия

В Перми от коронавируса умер второй человек

В Пермском крае зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.
Российская газета 02:28
Здоровье

В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Полит.ру вчера в 09:27
Происшествия

Коронавирус подтвержден у роженицы в Алтайском крае

Инфицированная доставлена в барнаульскую больницу № 5. Положительный результат подтвержден научным центром «Вектор», сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.
Алтайская правда 00:34
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Число жертв коронавируса в США возросло до 5116

В США число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 возросло до 5116.
RT на русском вчера в 22:29
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Экономика

Закон о налоге с процентов по вкладам принят

Закон с поправками в Налоговый кодекс о налоге с процентов по вкладам населения уже принят.
ИА Клерк.Ру 31 марта в 05:03
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
Экономика

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
RT на русском 01:37
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Музыка

Земфира выпустила новую песню под названием «Крым»

Российская рок-певица и композитор Земфира выпустила новую песню впервые за полтора года.
МИР 24 вчера в 19:43
Здоровье

Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса

Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 14:46
Общество

Меры по предотвращению распространения коронавируса дополнены

Распоряжением донского губернатора Василия Голубева сегодня, 1 апреля, внесены изменения и дополнения в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Правительство Ростовской области вчера в 16:27
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии

Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
REGNUM 31 марта в 07:37
Экономика

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 22:04
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Здоровье

В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
АБН вчера в 10:39
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