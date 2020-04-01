Коронавирус
Lenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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Власти дали полугодовую отсрочку от выплат по кредитам: кто ее получит
Московский Комсомолецвчера в 10:15
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Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Политика
В России могут продлить нерабочую неделю
Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан.
Культура
«Эксмо-АСТ» переходит на электронные релизы своих книг
По словам представителя «Эксмо-АСТ» Екатерины Кожановой, в среднем тираж озвученных изданий должен был составить 10 000 – 30 000 экземпляров.
Общество
У 20% пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно
У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
Энергетика
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Здоровье
На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ
На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Общество
Посетителей почты отделят друг от друга на расстояние 2 метра
В Саратове посетителей почтовых отделений заставят соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра во избежание распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Общество
В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов
Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Перми от коронавируса умер второй человек
В Пермском крае зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.
Здоровье
В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице
В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Происшествия
Коронавирус подтвержден у роженицы в Алтайском крае
Инфицированная доставлена в барнаульскую больницу № 5. Положительный результат подтвержден научным центром «Вектор», сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Число жертв коронавируса в США возросло до 5116
В США число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 возросло до 5116.
Общество
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Экономика
Закон о налоге с процентов по вкладам принят
Закон с поправками в Налоговый кодекс о налоге с процентов по вкладам населения уже принят.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Экономика
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами
Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Музыка
Земфира выпустила новую песню под названием «Крым»
Российская рок-певица и композитор Земфира выпустила новую песню впервые за полтора года.
Здоровье
Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса
Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Общество
Меры по предотвращению распространения коронавируса дополнены
Распоряжением донского губернатора Василия Голубева сегодня, 1 апреля, внесены изменения и дополнения в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Футбол
Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии
Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
Экономика
Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса
Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Здоровье
В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса
По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.