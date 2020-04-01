Коронавирус
RuNews24.ruГосдума утвердила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Закон распространяется на все виды потребительских кредитов и ипотеку. Им могут воспользоваться те заемщики, которые на фоне распространения коронавируса потеряли более 30% дохода. Кредитные каникулы отменяют штрафы и пени, банки не имеют право потребовать у граждан досрочных выплат.
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Требование о «кредитных каникулах» предлагается направлять по мобильному телефону
Гарант01 апреля в 05:40
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Общество
В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек
По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
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В регионе диагностирован коронавирус еще у одного калужанина
На обсервации в санатории "Спутник" прибывают 12 калужан, 2041 – находятся под наблюдением дома, 1989 граждан сняты с наблюдения по результатам анализов.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
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Общество
Травников разрешил работу промышленных предприятий с 6 апреля
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга в правительстве разрешил промышленным предприятиям и строительным компаниям начать работу с 6 апреля - при полном соблюдении мер дезинфекции.
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Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило три тысячи
В Москве за последние сутки выявили 434 новых случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся превысило три тысячи.
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Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Культура
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Издание The Art Newspaper огласило список самых посещаемых музеев мира.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Экономика
В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась
Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что мировая экономика вошла в период спада.
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В Челябинской области коронавирус подтвержден у 26 человек
Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире в Instagram, коронавирус лаборатория «Вектор» подтвердила у 26 южноуральцев.
Общество
Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом
Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
Общество
Тесты подтвердили 585 новых случаев коронавируса в России
Москва, 4 апреля 2020, 11:26 — REGNUM За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом.
Происшествия
В Брянске еще 12 человек заразились коронавирусом
Оперативный штаб сообщает, что сегодня, 4 апреля, на территории Брянской области подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Общество
Въезды и выезды из Омска закрывают с 4 апреля
С 4 апреля в Омске ограничат въезды и выезды из города. Об этом только что сообщили в региональном УМВД.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса
Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.
Армия и оружие
Около 600 военных заразились коронавирусом во Франции
Около 600 французских военнослужащих заразились коронавирусом. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Общество
Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков
Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Здоровье
В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом
В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.
Общество
За сутки в Москве умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом
Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве - оперштаб.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
Школьникам могут продлить учебу на лето
Учебный год в России может сдвинуться на лето, однако министерство просвещения РФ пытается избежать такого сценария, заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.
Общество
В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.
Шоу-бизнес
Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз
Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.