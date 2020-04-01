Закон распространяется на все виды потребительских кредитов и ипотеку. Им могут воспользоваться те заемщики, которые на фоне распространения коронавируса потеряли более 30% дохода. Кредитные каникулы отменяют штрафы и пени, банки не имеют право потребовать у граждан досрочных выплат.

Происшествия В регионе диагностирован коронавирус еще у одного калужанина На обсервации в санатории "Спутник" прибывают 12 калужан, 2041 – находятся под наблюдением дома, 1989 граждан сняты с наблюдения по результатам анализов.

Происшествия В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.

Общество Травников разрешил работу промышленных предприятий с 6 апреля Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга в правительстве разрешил промышленным предприятиям и строительным компаниям начать работу с 6 апреля - при полном соблюдении мер дезинфекции.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество В Челябинской области коронавирус подтвержден у 26 человек Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире в Instagram, коронавирус лаборатория «Вектор» подтвердила у 26 южноуральцев.

Шоу-бизнес Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.

Происшествия В Брянске еще 12 человек заразились коронавирусом Оперативный штаб сообщает, что сегодня, 4 апреля, на территории Брянской области подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Здоровье Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.

Политика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу "Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

Здоровье В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Общество Школьникам могут продлить учебу на лето Учебный год в России может сдвинуться на лето, однако министерство просвещения РФ пытается избежать такого сценария, заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.