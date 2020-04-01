Коронавирус
ВедомостиГосдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Закон предусматривает каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
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Политика
США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с присланным в США грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Политика
В Госдуме осудили поддержку Украиной санкций ЕС в отношении Беларуси
В Госдуме раскритиковали поддержку Украиной санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси 16 лет назад.
Шоу-бизнес
Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»
В компании Warner Bros. задумали уволить из нового «Аквамена» актрису Эмбер Херд, которая должна была исполнить роль Меры.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя во время режима самоизоляции
В Забайкальском крае официально вводится запрет на продажу алкогольной продукции во время введенного президентом России Владимиром Путиным режима самоизоляции.
Наука
Древние тропические леса нашли в Антарктиде
Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
Политика
Песков оценил возможность закрытия в России административных границ
В Кремле прокомментировали возможность закрытия административных границ внутри Российской Федерации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется
Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
Общество
Матвиенко объяснила, почему россияне стали покупать больше водки
Россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты, сославшись на данные Ассоциации производителей алкоголя.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Общество
В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью QR-кодов, говорится на сайте правительства региона.
Общество
Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом
Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
Здоровье
В итальянском доме престарелых пояснили сообщения о «странных» смертях
Директор дома престарелых в итальянском городе Громо Джан Луиджи Печис-Каваньи не связывает смерть пятерых пациентов напрямую с заражением коронавирусом, но не исключает этого, так как тесты на вирус в учреждении не проводились.
Общество
Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов
Компании продовольственной розницы с 1 апреля формируют списки сотрудников, которым в условиях режима самоизоляции, введенного в Москве и области, необходимы специальные пропуска для передвижения по городу.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушивших режим самоизоляции москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы в размере до пяти тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Матвиенко предлагает разрешить производство масок без лицензии
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает разрешить производство медицинских масок и антисептиков без лицензии на время пандемии коронавируса.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Общество
Экономист Гуриев: В условиях жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть
По мнению профессора экономики института Sciences Po в Париже Сергея Гуриева, в условиях введения жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть.
Происшествия
Экс-директор музея в Карелии, осужденный за педофилию, умер в больнице
Бывший руководитель Медвежьегорского краеведческого музея в Карелии Сергей Колтырин, осужденный в 2019 году за педофилию, в четверг умер в больнице.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Политика
Лукашенко прокомментировал закрытие Россией границ с Белоруссией
Москве следовало бы посоветоваться с Минском по вопросу закрытия российско-белорусской границы в связи с коронавирусом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Общество
В Пулково прибыл самолёт с застрявшими в Дохе петербуржцами
В четверг, 2 апреля, в петербургский аэропорт Пулково прилетел самолёт из Дохи со 128 российскими туристами.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Гаджеты
Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев
Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Армия и оружие
Испытание советской «Боевой подруги» на трассе попало на видео
В Благовещенске провели испытания боевого танка Т-34-85, принимавшего участие во Второй мировой войне и названного «Боевой подругой» в честь управлявшей им первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской.
Энергетика
Цена нефти Urals снизилась до минимума с марта 1999 года
Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе продолжила снижаться и 1 апреля опустилась до минимального уровня с марта 1999 года - $10,54 за баррель.
Здоровье
Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших
У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.