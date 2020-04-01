Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Закон предусматривает каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

Политика США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с присланным в США грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Общество Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов Компании продовольственной розницы с 1 апреля формируют списки сотрудников, которым в условиях режима самоизоляции, введенного в Москве и области, необходимы специальные пропуска для передвижения по городу.

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Политика Лукашенко прокомментировал закрытие Россией границ с Белоруссией Москве следовало бы посоветоваться с Минском по вопросу закрытия российско-белорусской границы в связи с коронавирусом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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