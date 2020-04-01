Коронавирус

ВедомостиВедомостиГосдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Закон предусматривает каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
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Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

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Получателям кредитных каникул ограничат проценты

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ТАСС31 марта в 12:43
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
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Лукашенко прокомментировал закрытие Россией границ с Белоруссией

Москве следовало бы посоветоваться с Минском по вопросу закрытия российско-белорусской границы в связи с коронавирусом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе продолжила снижаться и 1 апреля опустилась до минимального уровня с марта 1999 года - $10,54 за баррель.
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