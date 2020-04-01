Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Поздно пить боржоми: кабмин опоздал с кредитными каникулами для бизнеса

News.ru14:57

Как воспользоваться новым законом и получить кредитные льготы

REGNUM13:22

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФвчера в 05:45

Госдума одобрила кредитные каникулы

Мир новостей02:44

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 19:00

Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

РБКвчера в 07:32

Потерявшие треть дохода заемщики получат льготную ставку по потребкредитам

Ведомости09:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
Политика

Путин объявил весь апрель нерабочим

Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса.
Lenta.ru 09:59
Авто

Mazda отзывает в России один автомобиль

110km.ru вчера в 05:22
Здоровье

Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения

Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.
Взгляд.ру 16:31
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Транспорт

Краснодарским водителям предлагают получить пропуски в Telegram

Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
СочиСтрим 12:31
Политика

Пентагон передаст властям США 100 тысяч мешков для тел

Американские власти запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов.
Московский Комсомолец 09:06
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
РИА Новости вчера в 11:14
Энергетика

Цена нефти на российском рынке стала отрицательной

Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.
VSE42.RU вчера в 22:41
Общество

Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
РБК 02:59
Экономика

Нерабочими днями в апреле будут все

Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
Коммерсантъ 15:52
Общество

В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса

В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Shraibikus News 10:01
Общество

Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок и купит еще 55 млн

Россия за неделю купила у Китая 37 млн масок и планирует приобрести еще 55 млн, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Коммерсантъ 15:58
Общество

Количество выявленных случаев заражения в мире превысило миллион

Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:30 — REGNUM Общее количество людей с подтверждённым заражением коронавирусом в мире превысило миллион человек.
REGNUM 16:30
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM 05:35
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Экономика

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
BFM.ru 31 марта в 20:22
Футбол

В Белоруссии приостановили юниорские и юношеские чемпионаты

Ассоциация белорусской федерации футбола объявила о решении приостановить юниорские и юношеские чемпионаты страны.
Бомбардир.ру 12:47
Энергетика

Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Российская газета 11:15
Происшествия

Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
RT на русском 16:40
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня вчера в 15:19
Общество

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Интерфакс 12:37
Финансы

Россиян предупредили о скачке доллара до 80 рублей

«Максимальный курс доллара и евро к рублю на этот период видится в районе 80,90-82,00 и 88,30-89,50» – передает Лапицкая.
ФедералПресс 01:31
Гаджеты

MSI представила новые ноутбуки с Comet Lake H и свежей графикой NVIDIA

3DNews 05:17
Происшествия

В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»

Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
ТАСС 16:25
Здоровье

ВОЗ рекомендует носить маски лишь врачам и больным

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют носить маски людям, если они не заражены вирусом или не ухаживают за больными.
ANNA-News 31 марта в 08:19
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Общество

Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
РИА Новости 14:59
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное