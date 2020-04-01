Коронавирус
Lenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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Политика
Путин объявил весь апрель нерабочим
Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса.
Авто
Mazda отзывает в России один автомобиль
Здоровье
Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения
Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Транспорт
Краснодарским водителям предлагают получить пропуски в Telegram
Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
Политика
Пентагон передаст властям США 100 тысяч мешков для тел
Американские власти запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
Энергетика
Цена нефти на российском рынке стала отрицательной
Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.
Общество
Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине
Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
Экономика
Нерабочими днями в апреле будут все
Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
Общество
В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса
В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Общество
Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок и купит еще 55 млн
Россия за неделю купила у Китая 37 млн масок и планирует приобрести еще 55 млн, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Общество
Количество выявленных случаев заражения в мире превысило миллион
Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:30 — REGNUM Общее количество людей с подтверждённым заражением коронавирусом в мире превысило миллион человек.
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
Футбол
В Белоруссии приостановили юниорские и юношеские чемпионаты
Ассоциация белорусской федерации футбола объявила о решении приостановить юниорские и юношеские чемпионаты страны.
Энергетика
Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов
Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Происшествия
Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
Общество
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Общество
Мэр Москвы отложил введение пропускного режима
Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Финансы
Россиян предупредили о скачке доллара до 80 рублей
«Максимальный курс доллара и евро к рублю на этот период видится в районе 80,90-82,00 и 88,30-89,50» – передает Лапицкая.
Происшествия
В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»
Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
Здоровье
ВОЗ рекомендует носить маски лишь врачам и больным
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют носить маски людям, если они не заражены вирусом или не ухаживают за больными.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.