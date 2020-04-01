Коронавирус

Кубань 24Кубань 24Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за пандемии

Взявшие до принятия закона кредит физические лица и индивидуальные предприниматели смогут до 30 сентября попросить кредитные каникулы на срок до полугода, если их доходы за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Поздно пить боржоми: кабмин опоздал с кредитными каникулами для бизнеса

News.ru14:57

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 19:00

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАСС31 марта в 12:43

Власти дали полугодовую отсрочку от выплат по кредитам: кто ее получит

Московский Комсомолецвчера в 10:15

В России объявляются кредитные каникулы

Росбалтвчера в 06:52

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФвчера в 05:45

Получателям кредитных каникул ограничат проценты

Российская газетавчера в 09:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:43, Ашберн
Происшествия

Прибывшие в Иркутск из Таиланда туристы не хотели ехать в обсерватор

Туристы, прибывшие из Таиланда, не захотели ехать в обсерватор, сообщают иркутские СМИ.
АиФ Иркутск 22:10
Политика

Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми

Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ.
Коммерсантъ 11:54
Политика

Губернатор Архангельской области заявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что уходит в отставку. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.
Телеканал RTVI 09:39
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+

Страны ОПЕК+ должны в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, говорится в заявлении Саудовского агентства печати.
ТАСС 10:43
Политика

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
РЕН ТВ 10:13
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений

Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора во время вспышки коронавирусной инфекции.
ТАСС 21:10
Общество

В апреле «Почта России» доставит пенсию и выплаты получателям домой

Работники почты принесут пенсии и иные выплаты домой из-за распространения коронавируса и в стране.
Комсомольская правда вчера в 06:04
Происшествия

Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве

Московский Комсомолец 16:15
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета 23:00
Футбол

Счетная палата: ФК «Крылья Советов» могут ликвидировать за долги

Долги самарского футбольного клуба «Крылья Советов» превышают совокупную стоимость имущества клуба.
Новый Век вчера в 07:56
Происшествия

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост

Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.
ТАСС 22:53
Здоровье

«Специальные инфекционные бригады» создали в Новосибирске

«Специальные инфекционные бригады созданы в Новосибирской области», — говорится в сообщении регионального правительства 2 апреля.
Тайга.инфо 08:29
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото повзрослевшего сына Анастасии Заворотнюк

Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала в своем профиле Instagram фото повзрослевшего брата.
iReactor 04:53
Происшествия

Суд Екатеринбурга оштрафовал женщину за фейк на тему коронавируса

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу за фейк в соцсетях про закрытие границ города из-за коронавируса для всех, у кого нет прописки.
ТАСС 11:58
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
RT на русском вчера в 12:57
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны 09:16
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия 16:36
Спорт

Главный тренер сборной России заражен коронавирусом

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.
Спорт-Экспресс 10:21
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Здоровье

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Известия 20:01
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 21:25
Гаджеты

В Samsung Galaxy S20 нашли скрытую от пользователей функцию

Astera 07:16
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru 17:01
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Авто

В России отзывают один редкий седан Mazda, проданный 20 лет назад

Росстандарт сообщил об отзывной кампании, в которой участвует только один экземпляр: седан Mazda Xedos 9, реализованный 22 декабря 1999 года.
Российская газета вчера в 05:40
Кино

Продюсеры сериала про Оби-Вана Кеноби наняли нового сценариста

Нью-Йорк, США, 2 апреля 2020, 23:05 — REGNUM Компании Disney и Lucasfilm наняли нового писателя для создания сценария предстоящего сериала «Оби-Ван», в котором роль джедая исполнит Юэн Макгрегор.
REGNUM 16:05
Политика

Песков прокомментировал возможность закрытия административных границ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решений федерального центра о закрытии административных границ в России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 нет.
RT на русском 06:20
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное