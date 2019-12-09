Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России ввели льготную ипотеку под два процента годовых

В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, передает радио «Говорит Москва».
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК10:33

На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку

Lenta.ru09:46

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Газета.Ru09:30

На Дальнем Востоке ввели льготную ипотеку

Общественное телевидение России08:42

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС10:30

Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Известия08:29

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

RT на русском08:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Политика

В Париже начался нормандский саммит

Интерфакс 11:24
Хоккей

Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.
Газета.Ru 11:53
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Спорт

В Кремле высказались о предложении Толстого бойкотировать Игры-2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпийские игры 2020 года.
Газета.Ru 12:26
Общество

Взыскание долгов с пенсий хотят запретить

Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с иных доходов, если сумма, остающаяся после уплаты долга, ниже прожиточного минимума.
Солидарность 03:38
Общество

В РПЦ объяснились за джипы священников

Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав (Шевченко), чьи слова приводит издание "Взгляд", объяснил распространенную среди священников "моду" на большие внедорожники.
Аргументы недели 12:02
Происшествия

Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры

Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Российская газета 11:23
Происшествия

Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
REGNUM 02:44
Армия и оружие

Стали известны последствия обстрела Александровки в ДНР

Несколько жилых домов получили повреждения в результате обстрела киевскими боевиками населенного пункта Александровка.
Новостной фронт 07:43
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Игры

Официально: Bayonetta и Vanquish выйдут на PS4 и Xbox One

SEGA официально подтвердила, что Bayonetta и Vanquish выйдут на PS4 и Xbox One, причём совсем скоро — 18 февраля.
Игромания.ру 10:56
Происшествия

Подозреваемого виновника ДТП с детьми в Нижнем Новгороде арестовали

Газета.Ru 10:10
Общество

Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Интерфакс 09:31
Авто

Бюджетный кросс-универсал Volkswagen C-Trek вышел на рынок

Picsnews.net вчера в 07:04
Гаджеты

Обновлён рейтинг самых мощных смартфонов в мире

Бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг, в который вошли самые производительные смартфоны ноября.
Ferra 11:18
Энергетика

Оценены потери России от прекращения транзита газа через Украину

Эксперты немецкого Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете полагают, что провал переговоров между Украиной и РФ о продлении договора на транзит российского газа в Европу может привести к значительным экономическим потерям как поставщика топлива, так и его потребителей.
Росбалт 10:17
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
РБК 07:36
Армия и оружие

Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду

Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
Life.ru 07 декабря в 18:26
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Политика

Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР

С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Коммерсантъ 06:49
Происшествия

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

ТАСС 11:28
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия 09:32
Гаджеты

Realme создает собственные TWS-наушники для конкурирования с AirPods

Компания Realme создает собственные TWS-наушники модели Buds Air для конкурирования с AirPods от Apple.
Дни24 06:41
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве

София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Невские Новости вчера в 06:37
Политика

США расширили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него двух граждан этой страны.
ТАСС 10:40
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Авто

Названа пятерка лучших вариантов первой машины для новичков

Эксперты назвали пять лучших моделей за 100 тысяч рублей, которые подойдут начинающим водителям.
32CARS.ru 12:28
Политика

«Макрон и Меркель умывают руки?»: В Киеве оценили новый график в Париже

Издание «Европейская правда», корреспондент которого работает в Париже, сообщает, что французская сторона уже признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся.
REGNUM 12:11
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное