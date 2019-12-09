Экономика
Lenta.ruВ России ввели льготную ипотеку под два процента годовых
В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, передает радио «Говорит Москва».
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Политика
В Париже начался нормандский саммит
Хоккей
Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Спорт
В Кремле высказались о предложении Толстого бойкотировать Игры-2020
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпийские игры 2020 года.
Общество
Взыскание долгов с пенсий хотят запретить
Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с иных доходов, если сумма, остающаяся после уплаты долга, ниже прожиточного минимума.
Общество
В РПЦ объяснились за джипы священников
Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав (Шевченко), чьи слова приводит издание "Взгляд", объяснил распространенную среди священников "моду" на большие внедорожники.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Происшествия
Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
Армия и оружие
Стали известны последствия обстрела Александровки в ДНР
Несколько жилых домов получили повреждения в результате обстрела киевскими боевиками населенного пункта Александровка.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Игры
Официально: Bayonetta и Vanquish выйдут на PS4 и Xbox One
SEGA официально подтвердила, что Bayonetta и Vanquish выйдут на PS4 и Xbox One, причём совсем скоро — 18 февраля.
Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Авто
Бюджетный кросс-универсал Volkswagen C-Trek вышел на рынок
Гаджеты
Обновлён рейтинг самых мощных смартфонов в мире
Бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг, в который вошли самые производительные смартфоны ноября.
Энергетика
Оценены потери России от прекращения транзита газа через Украину
Эксперты немецкого Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете полагают, что провал переговоров между Украиной и РФ о продлении договора на транзит российского газа в Европу может привести к значительным экономическим потерям как поставщика топлива, так и его потребителей.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Армия и оружие
Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду
Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Политика
Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР
С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Гаджеты
Realme создает собственные TWS-наушники для конкурирования с AirPods
Компания Realme создает собственные TWS-наушники модели Buds Air для конкурирования с AirPods от Apple.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него двух граждан этой страны.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Авто
Названа пятерка лучших вариантов первой машины для новичков
Эксперты назвали пять лучших моделей за 100 тысяч рублей, которые подойдут начинающим водителям.
Политика
«Макрон и Меркель умывают руки?»: В Киеве оценили новый график в Париже
Издание «Европейская правда», корреспондент которого работает в Париже, сообщает, что французская сторона уже признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся.
Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.