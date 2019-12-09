Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России ввели льготную ипотеку под два процента годовых

В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, передает радио «Говорит Москва».
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Президент России Владимир Путин вспомнил детский стишок Сергея Михалкова, комментируя поставки газа на Украину.
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Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

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В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского

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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
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Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил о том, что закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год, об этом он сообщил журналистам на брифинге.
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