Экономика
Lenta.ruВ России ввели льготную ипотеку под два процента годовых
В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, передает радио «Говорит Москва».
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Общество
Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck
Политика
Путин и Зеленский проведут переговоры в Париже
Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ пройдет в 18:00 по Москве.
Армия и оружие
Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе
Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
Технологии
Тинькофф запускает первое российское суперприложение
Тинькофф объявляет о запуске первого в России суперприложения (superapp, суперапп), которое будет решать практически любые задачи человека в области финансов, досуга и лайфстайла.
Происшествия
Ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
Мальчику удалось добраться до кухни, чтобы утолить жажду, но закрыть кран он не смог, упал и умер от переохлаждения в затопившей квартиру воде.
Армия и оружие
Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства
Мьянма начинает патрулирование Андаманского моря приобретенной в Индии дизельной подводной лодкой российского производства, и военно-морским силам Таиланда придется отслеживать ее передвижение, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на командование таиландских ВМС.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины отметил, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Политика
Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
Авто
General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»
Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Политика
Вопрос Крыма на «нормандском саммите» в Париже не обсуждался
Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым в ходе саммита в Париже, сообщила 9 декабря пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Политика
Участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины
Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.
Политика
Путин вспомнил детский стишок на тему поставок газа на Украину
Президент России Владимир Путин вспомнил детский стишок Сергея Михалкова, комментируя поставки газа на Украину.
Происшествия
Суд оштрафовал охранную организацию после стрельбы в Благовещенске
Арбитражный суд Амурской области во вторник рассмотрел иск прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности частной охранной организации (ЧОО) "Сириус-А" после стрельбы, которую в ноябре устроил студент в Амурском колледже строительства и ЖКХ, и оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой в румынском Клуже
Российский фигурист Евгений Плющенко во время выступления в румынском городе Клуже после неудачного падения пробил трубу, которая нужна для заливки катка.
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году
Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Политика
В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
Космос
Бенну классифицировали как активный астероид
Общество
Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей
Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Космос
Прогнозированием солнечной активности займутся в Иркутске
В работе ученые задействуют Солнечный телескоп, предназначенный для измерения магнитного поля «Светила» и получения оперативных прогнозов.
Общество
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Политика
Зеленский: Закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил о том, что закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год, об этом он сообщил журналистам на брифинге.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Общество
Медведев назвал регионы, не приступившие к расселению аварийного жилья
В ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Медведев заметил, что на крупный проект по переселению граждан из аварийного жилья выделяются огромные средства - свыше 0,5 трлн рублей.