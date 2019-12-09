В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, передает радио «Говорит Москва».

В России ввели льготную ипотеку под два процента годовых

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