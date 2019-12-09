Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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На Дальнем Востоке ввели льготную ипотеку под два процента годовых

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Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

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Lenta.ru09:46
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В Париже сегодня пройдёт первая за три года встреча в так называемом «нормандском формате»

На саммите нормандской четвёрки впервые лично встретятся президенты России и Украины.
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Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов

Лидеры стран нормандской четверки приняли по итогам саммита в Париже коммюнике.
Lenta.ru 17:44
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Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.
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Стали известны цены и спецификации Genesis GV80

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Происшествия

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Политика

Глава МВД Украины позитивно оценил переговоры Зеленского с Путиным

Украинская сторона позитивно оценивает прошедшие в Париже переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Происшествия

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Водитель автомобиля Виктор Пильганов, сбивший детей на тротуаре в Нижнем Новгороде, заключен под стражу.
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Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Доклад генинспектора минюста США Майкла Хоровитца о слежке ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году свидетельствует о попытке свержения правительства, заявил глава Белого дома в понедельник, 9 декабря.
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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
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Армия и оружие

Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения

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Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
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Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
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Юные музыканты из Грузии, Китая, России, Словакии, Чехии и Японии стали лауреатами XX Международного телевизионного конкурса "Щелкунчик".
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