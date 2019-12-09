Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Комментировать300

Подробнее о событии

Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Интерфакс03:11

Во Владивостоке начали выдавать ипотеку по льготной программе

Общественное телевидение России06:18

В Приморье выдали первые дальневосточные ипотечные кредиты под 2%

Говорит Москва03:58

Дом для Светланы

Российская газета11:32

Эксперт: льготная ипотека на Дальнем Востоке будет стимулировать строительство жилья

ТАСС04:39

Новостроек нет, а льготы есть: жители Камчатки об ипотеке под 2%

REGNUM02:10

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новостивчера в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Гаджеты

Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

Сотрудники сервиса AnTuTu презентовали общественности новый рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь 2019 года.
7 новостей вчера в 14:15
Футбол

Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой

Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Невские Новости 18:00
Экономика

Губернатор Амурской области подвел итоги 2019 года

Спасибо за ваш труд, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов и пожелал всем успехов в следующем году.
АСН24 06:38
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 08 декабря в 00:31
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru 17:12
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Мой Брянск 07:23
Здоровье

Врач рассказала, как предотвратить гипертонию

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
РИА Новости 07:20
Происшествия

В Нью-Джерси застрелили четырех человек

Жертвами стрельбы в американском городе Джерси-Сити стали четыре человека.
Газета.Ru 16:58
Политика

Трамп может приехать на День Победы в Москву, заявил Лавров

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает приглашение российской стороны посетить День Победы 9 мая в Москве, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:59
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Энергетика

Китай будет покупать русский газ вместо австралийского

Завершение строительства газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ пойдёт в Китай, вызвало бурную реакцию западных СМИ.
Аргументы недели 13:35
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Ведомости 04:46
Политика

В Берлине осудили санкции США против «Северного потока-2»

В восточном комитете экономики Германии считают санкции США против газопровода «Северный поток - 2» атакой на суверенитет Евросоюза и неблагоприятным сигналом для договоренностей по разрешению кризиса на Украине, достигнутых в Париже, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 11:03
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
Политика

Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев

Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
РИА Новости 09:10
Происшествия

В Петербурге задержали гендиректора «Метростроя»

Как стало известно «Форпосту» во вторник, 10 декабря, в Петербурге задержали генерального директора «Метростроя» Николая Александрова.
Форпост Северо-Запад 07:55
Общество

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Российская газета 13:33
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru 04:12
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС 09:25
Культура

Участница «Дома-2» Алёна Рапунцель прокомментировала роман Яббарова

Участница телешоу «Дом-2» (ТНТ, 16+) Алена Рапунцель (Владивосток) прокомментировала отношения отца своего ребенка Ильи Яббарова и Анастасии Голд.
Prim.News 08 декабря в 10:15
Шоу-бизнес

Азиза озвучила причину смерти Юлии Началовой

Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже девять месяцев, подсчитали журналисты Дни.ру.
Вести Подмосковья 10:53
Происшествия

В Уфе сел самолет Як-42, у которого отказал двигатель

ТАСС 14:35
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Lenta.ru 08:10
Наука

Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя

В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Росбалт 04:49
Гаджеты

WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах

Разработчики WhatsApp предупредили о планах прекратить поддержку iOS-устройств, работающих на операционной системе версии 8 (на более старых "яблочных" мобильных операционках программа уже не работает).
Вести.Хайтек 01:55
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

RT на русском 10:25
Кино

Инклюзивный и неограниченный: звезды сериала «Пространство» рассказали о 4-м сезоне

Стивен Стрейт добавил, что «переезд» на Amazon дал сериалу возможность рассказать еще больше, так как исчезли ограничения, которые накладывал SYFY.
Popcornnews.ru 02:30
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное