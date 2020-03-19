Коронавирус
REGNUMВ России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Общество
Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться
Как стало известно rusfact.com, в ведомстве рекомендуют гражданам старше 60 лет существенно уменьшить походы по магазинам, банкам, центрам госсуслуг и меньше ездить в общественном транспорте.
Музыка
«Евровидение» официально отменили из-за коронавируса
В Женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза подтвердили отмену песенного конкурса «Евровидение».
Здоровье
В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом
В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России
В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
Происшествия
Бывшему президенту адвокатской палаты Башкирии предъявлено обвинение
Как считает следствие, в декабре 2014 года мужчина скрыл от Совета палаты тот факт, что его теща является собственником помещения, которое Юмадилов арендовал для аппарата палаты.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что их семья с Джиганом начала рушиться
В последние несколько недель внимание тысяч людей приковано к семье Джигана и Оксаны Самойловой.
Технологии
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Экономика
Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море
Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Армия и оружие
Крым стал невидимым для сил НАТО
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Здоровье
Роспотребнадзор пояснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре пояснили, что гражданам, находящимся на карантине категорически не рекомендуется выходить из дома за продуктами, в аптеку и даже выбрасывать мусор.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Хоккей
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
Авто
Ford отзывает в России более 18 тыс. автомобилей
ООО "Форд Соллерс Холдинг" - российский представитель Ford - отзывает в России 9318 седанов Ford Mondeo и 9130 пикапов Ford Ranger.
Технологии
Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном
Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
Футбол
БАТЭ с поражения начал новый сезон чемпионата Беларуси
Политика
Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
Кино
«Бладшота» выложат в сеть через полторы недели после премьеры
Американская премьера ленты состоялась 13 марта 2020 года — на следующий день после российской.
Армия и оружие
Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия
В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Здоровье
Проверять на коронавирус всех желающих начнут в Приморье
Как заявила в ходе пресс-конференции первый зам министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко, краевым правительством определены медицинские организации, где проверить себя на коронавирус сможет любой желающий.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
Экономика
Власти подготовили новый план поддержки россиян в условиях кризиса
Правительство разработало новый антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть марки Brent выросли на 16%
Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС
Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.