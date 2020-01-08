Общество
Kaluga-poisk.ruПредпенсионеры получили новые налоговые льготы
С 2020 года начал своё действие налоговый вычет, который уменьшает земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв.м. по одному земельному участку. Раньше право на него имели только пенсионеры. Сейчас же он распространился на людей предпенсионного возраста.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
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Власти США хотят разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией и Китаем.
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Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
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Зеленский допустил ошибку в обращении к жителям Канады
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, назвав их «жителями Канадии».
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Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
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Политика
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Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
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Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
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Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
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«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Автоспорт
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
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Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Словакии
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В Москве проверят двадцать шесть школ из-за угроз минирования
Двадцать шесть московских школ проверяют правоохранители после получения сообщений с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
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«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин набрал 3 очка
Финансы
Курс доллара вырос на 14 копеек 9 января
На 9 января Центральный банк РФ установил официальный курс доллара, составляющий 61,9057 рубля. Официальный курс евро — 69,3777 рубля.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
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У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Наука
Частицы поваренной соли замедлили рост раковых опухолей
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