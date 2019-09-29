Общество
РБКВ России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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с чего всё началось
Соответствующее решение, закрепляющее форму нового документа, было принято постановлением правления ПФР, опубликованном на официальном портале правовой информации.Московский Комсомолец03:46
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Политика
Украина возобновит пассажирское сообщение с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Общество
ГУ МВД Москвы: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек
По данным ГУ МВД, в митинге принимают участие 20 тысяч человек, в то время как "Белый счетчик" показывает число участников 18,7 тысячи.
Российская газета 09:32
Шоу-бизнес
Нечесаная и опухшая — как Анфиса Чехова выглядит без макияжа
«Нечесаные и опухшие утренние фото, без макияжа и фотошопа — самые искренние!» — заверила Чехова.
7Дней.ру 07:00
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Космос
Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя
Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science вчера в 10:58
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика
Писательница-русофоб назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста
Писательница-русофоб и активный борец за сохранность украинского языка Лариса Ницой оскорбила русскоязычного таксиста и назвала его антиукраинской гнидой.
Газета.Ru 04:57
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", которую китайские СМИ назвали главным оружием России против авианосцев США, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.
РИА Новости 09:29
Футбол
Виктор Гончаренко: «Чалов и Влашич остаются пенальтистами ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Уралом» (3:1). – Мы правильно реагировали на игровые ситуации.
Sports.ru 06:53
Единоборства
Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
В Москве в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) состоялся поединок Расула Мирзаева и Шамиля Шахбулатова, который закончился уже в первом раунде нокаутом Мирзаева.
Inc-news.ru вчера в 15:22
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков
Российская газета 06:32
Футбол
«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с «Уфой» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:04
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Наука
В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов
Стоит отметить, что ранее в этом районе ученые находили следы захоронений викингов в присущих им погребальных лодках.
Planet Today 27 сентября в 15:50
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Армия и оружие
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политическая Экспертиза вчера в 16:11
Музыка
Гребенщиков спел о пропагандистах из телевизора
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел о пропагандистах, работающих на российском телевидении.
МР7.ру 08:43
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Футбол
Спартак — Оренбург 0:0 (1-й тайм)
Футболисты московского "Спартака" защитник Самуэль Жиго и полузащитник Андре Шюррле не сыграют в матче 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter.
РИА Новости 08:38
Происшествия
Смертельное ДТП в Симферополе: машина упала в подземный переход
В Симферополе в результате ночного ДТП погибла женщина и пострадали четыре человека.
РИА Новости Крым 05:28
Футбол
Крыховяк принес «Локомотиву» важнейшую победу над «Зенитом»
28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в рамках 11-го тура РПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Зенит».
REGNUM вчера в 17:03
Футбол
Неймар прокомментировал конфликт с фанатами «ПСЖ»
Звезда "ПСЖ" Неймар забил победный мяч в игре 8-го тура Лиги 1 против "Бордо" (1:0). Бразилец рассказал о своих отношениях с фанатами клуба.
Sport.ru 01:58
Футбол
Хуан Мата: «„МЮ“ становится все ближе к титулу АПЛ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался о шансах манкуанианцев на титул АПЛ.
Sports.ru 06:36
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 07:25