с чего всё началось

В России ввели новый документ для приема на работу

Политика Украина возобновит пассажирское сообщение с Крымом Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.

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Армия и оружие Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", которую китайские СМИ назвали главным оружием России против авианосцев США, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.

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