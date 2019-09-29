Общество
РБКВ России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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с чего всё началось
Соответствующее решение, закрепляющее форму нового документа, было принято постановлением правления ПФР, опубликованном на официальном портале правовой информации.Московский Комсомолец03:46
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