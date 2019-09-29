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В России ввели новый документ для приема на работу

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Армия и оружие Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

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Происшествия Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в отделении ОВД Ранее о фотографиях написал Telegram-канал Baza. По данным канала фотосессия состоялась в Тверском отделении МВД.

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Общество Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Политика В России в 2020 году пройдёт первая цифровая перепись населения В Росстате сообщили о проведении в 2020 году первой цифровой переписи населения России, в рамках которой будут использоваться так называемые большие данные (big data) от мобильных операторов и органов власти.

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