Экономика

Крым 24Крым 24В России ввели ограничения на максимальный размер долга по кредитам

Максимальный размер процентов по потребительским кредитам и займам на срок до одного года теперь не может превышать сам долг более чем в полтора раза. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2020 года. Ограничительные меры распространяются и на неустойки, штрафы и пени.
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В РФ снова установят лимит максимального размера долга

Компания01 января в 10:14

В России ограничили максимальный размер долга

ТК Звезда01 января в 01:57

С 1 января в России ограничили проценты и штрафы по потребкредитам

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Вступил в силу закон об ограничении процентов по кредитам и пеням

REGNUM31.12.19 в 17:00

В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Известия01 января в 00:25

В России ограничили проценты и штрафы по потребительским кредитам

ТАСС31.12.19 в 16:31
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Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом

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В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

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Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году

Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.
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Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

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Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
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Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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Трамп: убийством Сулеймани США пытаются не начать, а остановить войну

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну, передает РИА "Новости".
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Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Ученые научились снижать уровень железа в питьевой воде с помощью модифицированного угля

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По результатам двух полуфиналов в финал Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» прошли 12 участников: Светлана Грейзик, Дарина Желязкова, Карина Арбельяни, Екатерина Курочкина, Елена Фрейман, София Легран, мужской квартет «Триумф», Ирина Чувакова, Карина Меликян, Артур Козловский, Малика Атабиева и группа «Годжи».
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Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы

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Космос

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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут в один день

Ранее директор по продуктам компании Xiaomi Ван Тенг подтвердил, что будущие флагманы получат аккумуляторы ёмкостью не менее 4500 мАч.
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Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
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Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
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Политика

Белый дом назвал цель убийства Сулеймани

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
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Экономика

Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
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Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 43

Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 43.
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
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Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

"Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году", - заключила пресс-секретарь.
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Армия и оружие

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
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Tesla Cybertruck это пикап, гениальный шедевр, который изменит будущее?

После официальной презентации эпатажного пикапа Tesla Cybertruck, как и большинство из вас, я был довольно сильно озадачен.
CarsWeek.ru 01 января в 07:24
Общество

Нарколог назвал безопасную дозу крепкого алкоголя для мужчин

«Вечерняя Москва» поговорила с кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории, психотерапевтом и психиатром-наркологом Даниилом Покровским о том, как не стать жертвой алкогольной депрессии и вытащить себя из губительного состояния.
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