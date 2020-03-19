Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

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Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На данный момент в стране зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом - 52 выявлены только за последние сутки. Среди инфицированных 188 россиян и 11 иностранцев.

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