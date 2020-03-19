Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На данный момент в стране зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом - 52 выявлены только за последние сутки. Среди инфицированных 188 россиян и 11 иностранцев.
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с чего всё началось

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен на всей территории России

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
ТАСС15:57

Подробнее о событии

Почти все регионы РФ объявили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Известия15:43

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен на всей территории России

ТАСС15:57

Режим повышенной готовности ввели на всей территории России

Телеканал 360°09:42

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Коммерсантъ09:50

Все 85 регионов России перешли в режим повышенной готовности

Русская Планета10:20

Во всех регионах России введён режим повышенной готовности

RT на русском10:04

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

РБК10:32
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Энергетика

Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 13:17
Армия и оружие

В Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России

Сегодня в Национальном центре управления обороной состоится заседание Коллегии Минобороны РФ под руководством главы министерства Сергея Шойгу.
ТК Звезда 17:00
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс 14:12
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК 16:00
Общество

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок за границу

Дмитрий Коротаев / "Известия" Ростуризм рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок за границу.
РЕН ТВ 16:30
Политика

Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США

Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
RT на русском 16:25
Армия и оружие

Экипажи крупнейших американских авианосцев и кораблей оказались заражены коронавирусом COVID-19

Как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли – неизвестно, однако, учитывая тот факт, что на морских судах отсутствуют условия, позволяющие вести борьбу с COVID-19, специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую.
Avia.pro вчера в 23:31
Хоккей

У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
Lenta.ru 14:22
Общество

Минздрав Украины подтвердил заражение коронавирусом в Донецкой области

За минувшие сутки на территории Украины было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Life.ru вчера в 20:30
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Здоровье

На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус

Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Российская газета 13:40
Происшествия

Избившего врачей звезду «Кадетства» отпустили из полиции

Газета.Ru 16:00
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Авто

Kia представил новый Kia Sorento

Производство нового KIA Sorento для Европы наладят в южнокорейском Хвасоне и американском Вест-Пойнте (штат Вирджиния, США).
Автоновости дня вчера в 07:18
Волейбол

Игрок казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Как стало известно «БИЗНЕС Online», первым заразившимся коронавирусом жителем Казани стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет.
Спорт БИЗНЕС Online 13:55
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург 04:32
Энергетика

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ 07:22
Авто

АвтоВАЗ испытал сборку новой Chevrolet Niva

Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Автоновости дня 06:33
Общество

В Израиле на неделю вводятся ограничения на передвижение граждан

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подписал несколько указов, вводящих ограничения на передвижение граждан страны для предупреждения дальнейшего распространения нового коронавируса.
ТАСС 16:05
Игры

Valve объяснила задержку Half-Life 3

Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
МонаВиста 14:50
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com 03:07
Общество

Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта

Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
RT на русском 16:40
Происшествия

Троих переболевших коронавирусом липчан выписали из больницы

Липецк, 19 марта 2020, 12:23 — REGNUM В Липецкой области из инфекционной больницы выписали трёх липчан, перенесших коронавирусную инфекцию.
REGNUM 05:23
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Вести.Ru 14:40
Культура

Московская филармония перейдет на трансляцию концертов онлайн

Прямые трансляции из Концертного зала имени П. И. Чайковского начнет 20 марта Московская филармония, сообщает 18 марта пресс-служба Министерства культуры РФ.
Красная весна вчера в 11:31
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском 16:50
Общество

Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе

Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что его слова о коронавирусе в России были искажены, передает Sport24.
Газета.Ru 17:05
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