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Известия
Известия

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации. За нелегальный техосмотр будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за два года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр вводится в России с 27 июля

C 27 июля вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима.
ТАСС17:05
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр вводится с сегодняшнего дня в России

Эхо Москвы22:04
Коммерсантъ

За проверку автомобилей без аккредитации теперь могут арестовать

Коммерсантъ17:01
Телеканал 360°

За техосмотр без аккредитации теперь могут арестовать

Телеканал 360°20:58
Комсомольская правда

С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

Комсомольская правда18:28
Московский Комсомолец

В России с 27 июля вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

Московский Комсомолец17:28
ТАСС

Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр вводится в России с 27 июля

ТАСС17:05
Известия

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

Известия21:16
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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости22:38
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
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Цепкало намерен вести предвыборную борьбу в Белоруссии из Москвы

Политическую борьбу намерен продолжать, находясь в Москве, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, об этом он рассказал в опубликованном 26 июля интервью журналу Forbes.
ИА Красная Веснавчера в 05:40
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Власти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 трлн

В пакете предусмотрены прямые выплаты семьям в размере $1,2 тыс. Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок.
Коммерсантъ19:57
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Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новостивчера в 12:29
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Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия17:51
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СК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений

Как сообщила в интервью РИА Новости зампредседателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, в 2019 году по числу уголовных дел в налоговой сфере лидировали Москва (228) и Московская область (152).
RuNews24.ru22:41
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