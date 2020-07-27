В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации. За нелегальный техосмотр будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за два года.В источнике
С чего всё началось
Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр вводится в России с 27 июля
C 27 июля вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима.
ТАСС17:05
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С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр
Комсомольская правда18:28
В России с 27 июля вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр
Московский Комсомолец17:28