18 марта глава правительства предложил ввести «налоговые каникулы» для авиакомпаний и сферы туризма, пока наиболее пострадавших от коронавируса.

В России вводят «налоговые каникулы» для организаций культуры и спорта

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