Коронавирус

ТагилСити.руТагилСити.руВ России вводят «налоговые каникулы» для организаций культуры и спорта

18 марта глава правительства предложил ввести «налоговые каникулы» для авиакомпаний и сферы туризма, пока наиболее пострадавших от коронавируса.
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