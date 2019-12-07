Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
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с чего всё началось

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

Новый документ на автомобиль появится в России

Коммерсантъ02:18

Новый документ на автомобиль появится в России

Газета.Ruвчера в 23:38

В России вводят новый документ на автомобиль

РИА Новости01:24

В России появится новый документ на автомобиль

Lenta.ru00:20

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известиявчера в 23:56

В России появится новый документ на автомобили

РБК01:45

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русскомвчера в 23:00
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Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Сегодня, 6 декабря, на Центральном стадионе "Арсенал" в Туле прошел футбольный матч 19-ого тура футбольного первенства России «Арсенал» - «Локомотив».
Спорт71 вчера в 13:27
Футбол

Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс 05 декабря в 10:56
Армия и оружие

В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor

Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из "превосходных самолетов" будет определяться разве что броском монеты.
Газета.Ru вчера в 15:21
Футбол

Сергей Семак: в матче с «Динамо» хорошо настроились и удачно сыграли

Естественно были ошибки, как и всегда, но хорошо настроились и очень удачно сыграли, много создали моментов, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".
Вести.Ru вчера в 18:10
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Lenta.ru 01:44
Армия и оружие

Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР

В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат".
Российская газета 05 декабря в 04:48
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире

Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
VSE42.RU 00:22
Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
Политика

Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Сочи, где проведет переговоры президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 01:12
Космос

В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
РИА Новости 01:44
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
РИА Новости вчера в 03:12
Политика

Путин проведет встречи с каждым из лидеров «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с каждым из лидеров "нормандской четверки".
ИА Новороссия 05 декабря в 14:32
Футбол

Московское «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши

Нападающий "Легии" Ярослав Низгода оказался в сфере интересов московского "Динамо", утверждают польские СМИ.24-летний форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата Польши с нападающим "Леха" Кристианом Гюткьяером.
Soccer.ru вчера в 19:26
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 05 декабря в 07:59
Единоборства

Стали известны гонорары Джошуа и Руиса за реванш

Спорт-Экспресс 01:58
Общество

Rzeczpospolita (Польша): каждый второй украинец в Польше уже сидит на чемоданах (Rzeczpospolita)

Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).
ИноСМИ 02:02
Политика

В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
Наука

Названа ранее неизвестная причина рака

РИА Новости вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Певцов переключился с Познера на Урганта

Вести Подмосковья вчера в 10:59
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск 05 декабря в 05:58
Здоровье

Борода повышает риск заражения ОРВИ в зимнее время

«Если человек сам заболел, то остатки мокроты, выделяемые при чихании, успешно оседают в растительности вокруг рта, создавая опасность повторного заражения», — говорит Тяжельников.
Собеседник вчера в 10:02
Здоровье

Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Российская газета вчера в 23:40
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском вчера в 01:10
Здоровье

Столичный ветеринар рассказал о правилах содержания котят и щенков

Вести Подмосковья вчера в 00:04
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru 05 декабря в 21:53
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