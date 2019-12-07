Общество
Lenta.ruВ России появится новый документ на автомобиль
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с чего всё началось
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.RT на русскомвчера в 23:00
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Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Сегодня, 6 декабря, на Центральном стадионе "Арсенал" в Туле прошел футбольный матч 19-ого тура футбольного первенства России «Арсенал» - «Локомотив».
Футбол
Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов
Армия и оружие
В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor
Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из "превосходных самолетов" будет определяться разве что броском монеты.
Футбол
Сергей Семак: в матче с «Динамо» хорошо настроились и удачно сыграли
Естественно были ошибки, как и всегда, но хорошо настроились и очень удачно сыграли, много создали моментов, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
Армия и оружие
Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР
В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат".
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире
Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
Политика
Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Сочи, где проведет переговоры президентом России Владимиром Путиным.
Космос
В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Политика
Путин проведет встречи с каждым из лидеров «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с каждым из лидеров "нормандской четверки".
Футбол
Московское «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши
Нападающий "Легии" Ярослав Низгода оказался в сфере интересов московского "Динамо", утверждают польские СМИ.24-летний форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата Польши с нападающим "Леха" Кристианом Гюткьяером.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Единоборства
Стали известны гонорары Джошуа и Руиса за реванш
Общество
Rzeczpospolita (Польша): каждый второй украинец в Польше уже сидит на чемоданах (Rzeczpospolita)
Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Наука
Названа ранее неизвестная причина рака
Шоу-бизнес
Певцов переключился с Познера на Урганта
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Здоровье
Борода повышает риск заражения ОРВИ в зимнее время
«Если человек сам заболел, то остатки мокроты, выделяемые при чихании, успешно оседают в растительности вокруг рта, создавая опасность повторного заражения», — говорит Тяжельников.
Здоровье
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты
Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Здоровье
Столичный ветеринар рассказал о правилах содержания котят и щенков
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».