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Фонтанка.РуВ России вводят образовательные кредиты «на любую сумму» на 15 лет
Накануне президент России провел совещание по поводу российского образования. Владимир Путин призвал снизить ставку по образовательным кредитам до 3% и продлить срок их погашения.
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То есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка России и, соответственно, срок 15 лет.
— Валерий Фальков, российский депутатРБК 06:07
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