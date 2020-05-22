То есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка России и, соответственно, срок 15 лет.

Допускается также увеличение числа бюджетных мест. Ранее Владимир Путин поручил кабмину проработать предложение Минобрнауки снизить ставку по образовательным кредитам с текущих почти 9% до 3%.

Минобрнауки анонсировало выдачу образовательных кредитов на 15 лет

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