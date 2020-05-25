Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России объемы выданной ипотеки в апреле упали на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
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с чего всё началось

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известиявчера в 17:01

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В России рухнула выдача ипотеки

Lenta.ru01:31

Выдача ипотеки по итогам мая может резко сократиться

Вести.Ru03:25

Кредитное бюро в апреле зафиксировало 33%-ное падение ипотеки

РБК03:57

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

РИА Новости03:39

В России зафиксировано резкое падение выдачи ипотеки

РЕН ТВвчера в 21:47

В России рухнул рынок ипотечного жилья

URA.Ruвчера в 21:26

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
Общество

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом

RuNews24.ru вчера в 05:25
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Общество

Попова заявила о готовности 44 регионов к снятию ограничений

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России-1», 44 региона Российской Федерации готовы к первому этапу по снятию ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:52
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском вчера в 08:53
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Происшествия

В Пермском крае умерло пять пациентов с коронавирусом

В Пермском крае сегодня скончались еще три пациента, которым посмертно был поставлен диагноз COVID-19.
Российская газета вчера в 08:43
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Экономика

Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

Банки будут обмениваться информацией о счетах юридических лиц онлайн с помощью технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Коммерсантъ 02:13
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru 23 мая в 09:02
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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru вчера в 02:11
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Происшествия

СК просит арестовать захватчика отделения банка в центре Москвы

Следственный комитет РФ просит арестовать Алексея Барышникова, захватившего в минувшую субботу отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы.
ТАСС 03:52
Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
Ведомости 00:38
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Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
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Общество

Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»

Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
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Общество

В Польше планируют отменить обязательный масочный режим на улице

В Польше планируют отменить обязательный масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.
Клопс 03:59
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Происшествия

В Челябинске завели еще одно дело о хищениях при строительстве театра

В Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело в рамках расследования хищений бюджетных средств на строительстве вспомогательного здания государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки.
Российская газета 03:47
Технологии

Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона

Сотрудник авиакомпании British Airways, работающий в команде разработчиков Flight Tech, раскрыл реальную опасность включенного во время полета телефона.
Lenta.ru 03:50
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
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Энергетика

Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 мая, нефть Brent с поставкой в июле падала в цене на 5,88% - до 33,94 доллара за баррель, а падение WTI достигало 7,58% - до 31,35 доллара за баррель.
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Здоровье

В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге

В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

7Дней.ру 04:00
Технологии

Эксперты оценили уровень защиты корпоративных данных от атак хакеров

Эксперты Positive Technologies проанализировали данные 2019 года о защищенности корпоративных информационных систем 28 компаний от внешних нарушителей и пентеста .
Профиль вчера в 21:40
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Происшествия

Еще три человека умерли от коронавируса в Калининградской области

В Калининградской области умерли еще три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 04:00
Общество

10 000 рублей на ребёнка: выплаты пойдут со Дня защиты детей

В Пенсионном фонде России напомнили, что семьям с детьми с 1 июня будет оказана единовременная материальная поддержка в размере 10 000 рублей, однако при назначении выплат будет учитываться возраст ребёнка.
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