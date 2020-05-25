Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
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Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известиявчера в 17:01

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Российские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

ТАСС06:11

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известиявчера в 17:01

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

РИА Новости03:39

В России рухнула выдача ипотеки

Lenta.ru01:31

В России зафиксировано резкое падение выдачи ипотеки

РЕН ТВвчера в 21:47

В России рухнул рынок ипотечного жилья

URA.Ruвчера в 21:26

Кредитное бюро в апреле зафиксировало 33%-ное падение ипотеки

РБК03:57
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Общество

В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
RuNews24.ru вчера в 09:12
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Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Политика

В «Единой России» рассказали о DDOS-атаке на сайт партии

На сайт предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы различных уровней, которые состоятся в сентябре, была проведена DDOS-атака, в ближайшее время его полная работоспособность будет восстановлена, сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.
Rambler News Service 08:26
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов

Москва, 24 мая 2020, 09:59 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов, сообщили 24 мая в пресс-службе правительства.
REGNUM вчера в 02:59
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Гаджеты

Смартфон Nokia 5.3 вышел в России

Megaobzor.com 05:34
Общество

Роспотребнадзор подал в суд на сеть алкомаркетов «Красное и белое»

Иск против сети алкомагазинов «Красное и белое» подало свердловское управление Роспотребнадзора, сообщили 25 мая в пресс-службе Свердловского областного суда.
ИА Красная Весна 04:32
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Наука

Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса

Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов.
Lenta.ru вчера в 19:05
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Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
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Происшествия

Глава СК поручил проверить сообщение о драке на рейсе Сочи — Москва

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям тщательно разобраться в переросшем в драку конфликте на борту самолета Сочи-Москва, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:38
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
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Происшествия

В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью

В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу.
РБК 01:33
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Общество

В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Экономика

Торгово-промышленная палата предложила снизить НДС на 2%

Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) предложила ввести налоговые каникулы для бизнеса минимум до января 2021 года, установить мораторий на повышение налогов и снизить НДС минимум на 2%. Эти меры вошли в пакет предложений в Общенациональный план по восстановлению экономики, который ТПП РФ направила в адрес правительства и профильных ведомств.
Российская газета 07:58
Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
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Авто

В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
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Общество

Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха

Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
1,3K
Происшествия

В Мурманской области обнаружили труп ребенка

REGNUM 08:13
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Известия вчера в 19:16
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Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
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Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
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Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС 05:51
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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