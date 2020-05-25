Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
Читать в источнике
Комментировать227
с чего всё началось

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

РИА Новости03:39

Кредитное бюро в апреле зафиксировало 33%-ное падение ипотеки

РБК03:57

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известиявчера в 17:01

В России рухнула выдача ипотеки

Lenta.ru01:31

В России зафиксировано резкое падение выдачи ипотеки

РЕН ТВвчера в 21:47

В России рухнул рынок ипотечного жилья

URA.Ruвчера в 21:26

В апреле объемы выданной ипотеки упали до 40%

Ёлдаш02:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
91
Политика

Рогозин заявил о необходимости новой орбитальной станции

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции», — сказал Рогозин.
REGNUM 04:50
95
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
2,2K
Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
37
Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Известия вчера в 19:16
198
Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
78
Футбол

«Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении в один клуб

«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один частный футбольный клуб.
Спорт-Экспресс 04:28
Армия и оружие

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Военное дело 22 мая в 07:14
Общество

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

Коммерсантъ 00:24
214
Технологии

Создатель Linux променял Intel на AMD впервые за 15 лет

Торвальдс сообщил, что он впервые за 15 лет перешёл на компьютер, в котором не используются процессоры Intel.
iXBT.com 03:36
1
Общество

Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса

Газета.Ru 05:13
5
Экономика

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
70
Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
618
Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Политика

Воспитание в школах и вузах усилят без «обязаловки»

В законе подчёркивается, что школы, техникумы и вузы обязаны информировать учащихся обо всех воспитательных новациях учебной программы.
Парламентская газета 22 мая в 08:49
430
Футбол

«Краснодар» продлил контракт с Фернандешом до конца сезона

Sport24.ru 05:15
Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
315
Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:03
792
Общество

Попова заявила о готовности половины регионов к смягчению ограничений

Основания перейти к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, имеют 44 из 85 регионов России.
Известия вчера в 22:57
697
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
838
Происшествия

СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве

Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
7
Культура

Pixar выпустила первый мультфильм с главными героями-геями

Анимационная студия Pixar выпустила короткометражный мультфильм Out, который рассказывает о гомосексуальной паре.
Дождь 04:44
42
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
1K
Экономика

МЭР заключило соглашения с банками по кредитам для поддержки занятости

Минэкономразвития заключило соглашения с банками по кредитам для поддержки занятости на сумму 200 млрд рублей.
Известия 04:57
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
Здоровье

В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге

В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
161
Космос

В 2021 году ученые исследуют на МКС перепелиные яйца

Российские ученые приступят к изучению перепелиных яиц на МКС в 2021 году.
OAnews 02:14
2
Происшествия

Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника

Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
408
Экономика

Шувалов заявил, что ВЭБ.РФ в 2020 году получит плановый убыток

ВЭБ.РФ по итогам 2020 года вновь получит убыток, однако достаточность капитала госкорпорации сохранится на уровне выше 10%.
ТАСС 02:18
3
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное