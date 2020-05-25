Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
Читать в источнике
Комментировать460
с чего всё началось

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известия24 мая в 17:01

Подробнее о событии

Российские банки сократили выдачу ипотечных кредитов наполовину

Lenta.ru01:41

Ипотечный рынок в России в апреле сократился в 1,5 раза

Вести.Ru00:49

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известия24 мая в 17:01

Кредитное бюро в апреле зафиксировало 33%-ное падение ипотеки

РБКвчера в 03:57

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

РИА Новостивчера в 03:39

В России рухнул рынок ипотечного жилья

URA.Ru24 мая в 21:26

Российские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

ТАССвчера в 06:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
982
Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
Kursk.com вчера в 05:44
91
Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
530
Происшествия

Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
39
Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:26
283
Авто

ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла

По задумке - 3103 должна была соответствовать всем требованиям того времени.
Российская газета 01:30
Армия и оружие

В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ

РИА Новости 01:21
10
Здоровье

ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
706
Происшествия

В Индии родители по ошибке заживо похоронили младенца

Газета.Ru 01:17
22
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 24 мая в 13:12
82
Наука

Пик цветения ирисов в Никитском ботаническом саду - фотофакт

В Крыму в Никитском ботаническом саду – пик цветения ирисов, сообщает пресс-служба учреждения.
Город24 вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
13
Экономика

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
Общество

Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
28
Фигурное катание

Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.
Rambler News Service вчера в 09:41
Здоровье

Министерство здравоохранения отчиталось за выплаты медикам

Сегодня в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко отчитался о выплате президентских надбавок медика, работающим с больными коронавирусом.
SM News вчера в 09:09
16
Общество

«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
736
Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
127
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом

Народные новости вчера в 07:00
76
Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
44
Происшествия

Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области

Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Газета.Ru 01:41
2
Армия и оружие

Названы сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет.
Российская газета 02:02
87
Армия и оружие

В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»

"ЦНИИ Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 01:08
2
Футбол

Сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Баварию»

ГЛАС.RU вчера в 21:31
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
280
Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
1,3K
Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров вузов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст ректоров вузов увеличивается с 65 до 70 лет.
Rambler News Service вчера в 06:55
127
Шоу-бизнес

Пригожин захотел провести «мужской разговор» со Шнуровым

REGNUM вчера в 23:29
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное