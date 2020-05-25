Экономика
Газета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
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с чего всё началось
Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известия24 мая в 17:01
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Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
Kursk.com вчера в 05:44
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:26
Авто
ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла
По задумке - 3103 должна была соответствовать всем требованиям того времени.
Российская газета 01:30
Армия и оружие
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
РИА Новости 01:21
Здоровье
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 24 мая в 13:12
Наука
Пик цветения ирисов в Никитском ботаническом саду - фотофакт
В Крыму в Никитском ботаническом саду – пик цветения ирисов, сообщает пресс-служба учреждения.
Город24 вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Экономика
Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис
В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
Общество
Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
Фигурное катание
Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.
Rambler News Service вчера в 09:41
Здоровье
Министерство здравоохранения отчиталось за выплаты медикам
Сегодня в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко отчитался о выплате президентских надбавок медика, работающим с больными коронавирусом.
SM News вчера в 09:09
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
Происшествия
Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области
Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Газета.Ru 01:41
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет.
Российская газета 02:02
Армия и оружие
В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»
"ЦНИИ Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 01:08
Футбол
Сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Баварию»
ГЛАС.RU вчера в 21:31
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров вузов
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст ректоров вузов увеличивается с 65 до 70 лет.
Rambler News Service вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Пригожин захотел провести «мужской разговор» со Шнуровым
REGNUM вчера в 23:29