Экономика
Газета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
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с чего всё началось
Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известия24 мая в 17:01
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Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
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Lenta.ru 02:34
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РИА Новости 02:15
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
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7Дней.ру вчера в 04:00
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Коммерсантъ 24 мая в 15:49
Экономика
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Rambler News Service вчера в 14:13
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Торбинский рассказал, почему решил переехать в США
Vprognoze.ru 02:55
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
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АБН 24 мая в 19:46
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В Ярославле стартовал приём заявлений на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно.
Городской телеканал вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах
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Происшествия
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РИА Новости 01:38
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
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Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
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Зараженные коронавирусной инфекцией начинают лечиться препаратами, предназначенными для лечения обыкновенной простуды, что при коронавирусе категорически нельзя, сообщила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
Стерлеград 02:00
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Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
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РИА Новости вчера в 22:35
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Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты
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Рамблер вчера в 07:35
Происшествия
В Свердловской области выявили ещё одного погибшего от урагана
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Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
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