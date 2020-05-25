Экономика
Газета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
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с чего всё началось
Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известия24 мая в 17:01
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Власти Камчатки сохранят после 1 июня режим ограничений, введенный в мае в регионе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
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На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
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