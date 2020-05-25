Экономика
Газета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
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с чего всё началось
Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известиявчера в 17:01
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Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Футбол
Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 11:44
Армия и оружие
Число заразившихся коронавирусом российских военных составило 1 457
В российской армии и военных учебных заведениях коронавирусом заражены более 2,1 тысячи человек, из них 1 457 являются военнослужащими, сообщается в бюллетене Минобороны.
Московский Комсомолец 23 мая в 13:49
Гаджеты
Realme показала свои первые «умные» часы и телевизоры
Ранее в этом месяце фирма выпустила свои первые беспроводные наушники (в том числе и в России), а теперь объявила о выходе на рынки "умных" часов и телевизоров.
Вести.Ru 09:24
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Общество
На Алтае 26 мая непогода сменит жару до +36 градусов
Южный ветер сменится на западный, его скорость составит 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с, в северных районах – до 25 м/с.
Толк 19:36
Авто
Автозавод «Соллерс» во Владивостоке сократит рабочую неделю и зарплаты из-за пандемии
Единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке планирует сократить количество рабочих дней в неделю до четырех и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
ТАСС 21:07
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Армия и оружие
В Абакане приземлился самолет-инспектор «Открытое небо»
Первые полёты борт совершил в рамках Договора по открытому небу над территорией США в апреле 2019 года, он пролетел над территорией штатов Техас, Нью-Мексико и Колорадо, проинспектировав объекты: Форт Блисс, ракетный полигон «Белые пески», национальные лаборатории в Сандии и Лос-Аламосе, а также химический склад в Пуэбло.
Хакасия вчера в 22:11
Спорт
Civilization VI получила новый пакет обновлений
Inc-news.ru 23 мая в 05:06
Общество
ВОЗ направит миссию в Китай для изучения происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса.
Известия 14:09
Биатлон
Касперович раскрыл причины назначения в сборную Болгарии
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович подтвердил назначение на пост наставника сборной Болгарии, информирует «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 23 мая в 03:33
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Шоу-бизнес
Дибров сдержал клятву перед Малышевой
Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что выполнил данное Елене Малышевой обещание бросить курить.
РИА Новости 09:14
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Общество
В Приморье за сутки выявили 40 случаев коронавируса
Как доложила во вторник на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, за минувшие сутки выявили 40 человек, заболевших коронавирусом.
РИА Новости 21:09
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ 20:50
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Происшествия
В Улан-Удэ полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа
Российская газета 21:11
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках
«Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождения в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде», — отмечается в документе.
RT на русском 16:12
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК 21:13
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 11:25
Происшествия
В Корсакове в спорткомплексе «Флагман» обвалился потолок
Вечером 25 мая в фойе спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман» в Корсакове обвалился подвесной потолок.
РИА Сахалин-Курилы 20:29
Армия и оружие
В России назвали американское лазерное оружие бесполезным
ГЛАС.RU вчера в 08:32
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы 21:04