Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ апреле выдача ипотеки в России сократилась на треть

В апреле в целом по России было выдано 81,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд руб.: по сравнению с мартом это меньше на 33% по количеству и на 39% по объему. Такие данные сегодня, 25 мая, представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
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с чего всё началось

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Объемы выданной в России ипотеки в апреле упали почти на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро («Известия» с ними ознакомились). Больше всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
Известиявчера в 17:01

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ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

РИА Новости03:39

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известиявчера в 17:01

В апреле объемы выданной ипотеки упали до 40%

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В России зафиксировано резкое падение выдачи ипотеки

РЕН ТВвчера в 21:47

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Кредитное бюро в апреле зафиксировало 33%-ное падение ипотеки

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
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В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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