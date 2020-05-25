Экономика
Газета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
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с чего всё началось
Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известиявчера в 17:01
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Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
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Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
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Как стало известно sport-express.ru, владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы, где 64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией.
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Предпосылки для быстрого восстановления международного туризма в мире отсутствуют, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова 25 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 10:25
Кино
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Вероятно, в случае успеха Snyder Cut на HBO Max очередь дойдет и до режиссерской версии "Отряда самоубийц".
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Disney впервые выпустила мультфильм с главным героем — геем
Студии Disney и Pixar впервые в своей истории выпустили мультфильм с главным героем - геем.
Газета.Ru 08:06
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В Крыму планируют выпустить более 100 электромобилей в 2021 году
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В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
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Нурмагомедов отказался от теста на коронавирус после заражения отца
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27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
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REGNUM 03:49
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Завтра ЦСКА может получить разрешение на тренировки в Ватутинках
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Разрушительный ураган в российском городе сняли на видео
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В Европе прошла первая успешная пересадка легких пациентке с Covid-19
В Вене провели первую успешную операцию в Европе по пересадке легких пациенту с Covid-19.
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