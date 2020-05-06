Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что к началу мая подано порядка 20 тысяч заявок на приобретение жилья по льготной ипотеке.

Минстрой: подано уже 20 тысяч заявок на льготную ипотеку

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