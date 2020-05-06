Экономика

ДиалогДиалогМинстрой: подано уже 20 тысяч заявок на льготную ипотеку

Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что к началу мая подано порядка 20 тысяч заявок на приобретение жилья по льготной ипотеке.
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Онлайн о стройке: и. о. министра рассказал, как будут спасать рынок жилья

РБК13:27

Минстрой: Более 11 тысяч заявок одобрено по программе ипотеки под 6,5%

РИА Новости10:04

Минстрой сообщил о выдаче льготных ипотечных кредитов на сумму 6 млрд рублей

Известия09:34

На льготную ипотеку под 6,5% подали заявление 20 тысяч россиян

Комсомольская правда09:56

Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%

Российская газета09:37

Застройщики получат льготное финансирование под 5,5% - Минстрой

Интерфакс09:27

Застройщики смогут получить кредиты по субсидированной ставке 5,5%

ТАСС09:24
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 15:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Актер Петр Красилов лечится от пневмонии

RuNews24.ru 09:09
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Политика

Путин ознакомится с рекомендациями по снятию режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин в рамках совещания 6 мая ознакомится с рекомендациями по постепенному снятию режима самоизоляции.
Газета.Ru 06:09
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Происшествия

Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест

Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован.
Интерфакс 10:59
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Общество

Отели Турции введут ограничения для туристов

Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер 14:04
7
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
13
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
345
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,1K
Общество

В Москве за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 14:35
368
Политика

В Саратовской области готовят трехэтапный план выхода из ограничений

Будет три этапа, как рекомендует главный санитарный врач страны. Необходимо взвесить все риски, которые могут быть.
Регион 64 12:14
9
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
3
Общество

Москве предрекли массовый снос торговых центров

Lenta.ru 08:35
153
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
302
Общество

78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 03:27
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Игры

Cyberpunk 2077 получила «взрослый» рейтинг в США

The GEEK 09:18
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Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:23
3
Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
4
Политика

Познер объяснил украинскому журналисту Гордону свою позицию по Крыму

Журналист Владимир Познер заявил, что не считает ошибкой России воссоединение с Крымом.
Вечерняя Москва 10:57
Общество

В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая

Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
REGNUM 11:07
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Экономика

14, 5 тысяч тульских семей получили выплаты на детей до 3 лет

Более 14 500 тульских семей получили 5 000 рублей на детей до трех лет. Организована простая подача заявлений на эту выплату.
Тульская пресса 14:16
Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости 15:01
72
Общество

Правительство разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

Правительство подготовит итоги анализа социально-экономических последствий распространения коронавируса на территории России, включая определение потерь по отраслям экономики.
ТАСС 13:32
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
6K
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
207
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
2
Общество

Глава Минобрнауки Валерий Фальков находится на самоизоляции

В министерстве сообщили, что Фальков, как и значительная часть сотрудников, сейчас работает удаленно и находится на самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 13:51
5
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Кино

Режиссер Луи Летерье может снять сиквел «Яркости»

Сценарий напишет Эван Спилиотопулос Сервис Netflix ведет переговоры с режиссером Луи Леттерье (" Иллюзия обмана", "Невероятный Халк", "Перевозчик") о постановке боевика "Яркости 2", пишет Deadline.
Inc-news.ru 12:24
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
77
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Известия 10:59
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