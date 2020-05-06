Экономика

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuВ России выдали 2 тыс. льготных ипотечных кредитов на 6 млрд рублей

Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Льготная ипотека распространяется на жильё стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Петербурге и Москве. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%.
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ВТБ выдал льготную ипотеку на 6 млрд рублей

РБКвчера в 10:51

Средний размер льготной ипотеки в Альфа-банке составил 3,2 млн рублей

Chelindustry.ru05 мая в 02:34

ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд руб

РИА Новостивчера в 10:25

ВТБ выдал более 2 тыс. ипотек под 6,5% на общую сумму свыше 6 млрд рублей

ТАССвчера в 10:17

Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%

Российская газетавчера в 09:37

За две с половиной недели по всей стране выдано более 2000 кредитов по льготной ставке

NSP.ruвчера в 09:27

ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей

Интерфаксвчера в 11:33
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
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Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Известия 01:46
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Происшествия

В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

Пожилой пациент с коронавирусом, не имевший хронических заболеваний, скончался в Удмуртии, сообщил региональный оперштаб.
РИА Новости 02:30
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК вчера в 08:34
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Общество

В США обнаружены жертвы гигантских азиатских шершней

Пчеловоды США обнаружили в штате Вашингтон огромное количество мертвых пчел.
Pravda.Ru 04 мая в 10:34
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Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне маршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru 02:40
Авто

Кроссовер Skoda Enyaq вышел на тесты

Компания Skoda приступила к тестам своего первого электрического кроссовера Skoda Enyaq.
Автоновости дня вчера в 08:09
Политика

Путин рассказал о самочувствии Мишустина

Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:35
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Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,2K
Общество

Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
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Футбол

Кокорин перевел миллион рублей на лечение тяжелобольной девочки

РИА Новости вчера в 15:14
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Политика

Саратовские власти готовят поэтапный план смягчения ограничений

Саратов, 7 мая 2020, 09:33 — REGNUM К 8 мая в Саратовской области подготовят поэтапный план выхода из режима ограничительных мер, сообщил вице-губернатор региона Александр Стрелюхин.
REGNUM 02:33
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Энергетика

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
29
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Транспорт

В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
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Армия и оружие

Минобороны Японии разработает особый протокол на случай встречи с НЛО

Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что ВВС страны никогда не сталкивались с НЛО, но его ведомство разработает все необходимые протоколы для подобной встречи.
Полит.ру вчера в 13:58
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Самарой

Газета.Ru вчера в 16:09
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Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM вчера в 16:35
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
1K
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Общество

Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
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