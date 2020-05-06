Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Льготная ипотека распространяется на жильё стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Петербурге и Москве. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%.

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Происшествия В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом Пожилой пациент с коронавирусом, не имевший хронических заболеваний, скончался в Удмуртии, сообщил региональный оперштаб.

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