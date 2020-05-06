Жителям страны одобрили 11 тыс. заявок на льготную ипотеку под 6,5%. За две недели работы программы было подано более 20 тыс. заявок. Уже выдано около двух тыс. ипотечных кредитов на шесть млрд рублей.

В России одобрено 11 тыс. заявок на льготную ипотеку

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