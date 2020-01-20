Общество

REGNUMREGNUMВ России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах

В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
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Россиянам впервые выдали загранпаспорта, оформленные по новой технологии

Московский Комсомолец05:19

В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

RT на русском03:41

Новые загранпаспорта в России будут делать «роботы»

Национальная служба новостей04:44

Россияне оформили первые загранпаспорта в криптокабинах

Life.ru04:11

Россиянам выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Известия04:59

Россияне начали оформлять загранпаспорта в криптобиокабинах

ТАСС03:08

В России выдали первые загранпаспорта, оформленные роботами

Российская газета03:07
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
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RT на русском 07:13
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1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
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Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
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Политика

Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции

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Дождь 07:31
Политика

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Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

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До конца текущего столетия, предсказывают астрономы, на небосклоне появится ярчайшая звезда.
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Политика

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Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем Правительства РФ. Документ вступил в силу со дня его подписания.
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Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» российского лидера Владимира Путина на церемонии фотографирования в рамках международной конференции по Ливии в Берлине.
Lenta.ru вчера в 18:36
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Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента.
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Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Общество

Путин объявил о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

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Армия Сирии уничтожила около 50 боевиков в ходе боев в Идлибе и Алеппо

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Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею

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Под Киевом задержан экс-участник «АТО», подозреваемый в убийстве «коллеги»

Тело погибшего доставлено в морг, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».
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Армия и оружие

Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
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Шоу-бизнес

Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards

Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
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Пять человек сварились заживо в хостеле в Перми

В результате пять человек буквально сварились заживо. Известно о трех пострадавших, которые получили ожоги и попали в больницу.
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Volkswagen готовит новый Golf GTI

Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
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Новым акционером ООО «Галактика» стала компания из Люксембурга

Новым акционером петербургского производителя молочных продуктов ООО «Галактика» стала компания Altair Holding SA.
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Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.
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По данным следствия, Иванов разрешил местному предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка.
REGNUM 08:27
Происшествия

«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
РИА Новости 06:58
Политика

Эрдоган: в Ливии присутствуют турецкие военные инструкторы и советники

По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла свои войска в североафриканскую республику и в Ливии якобы присутствуют лишь турецкие военные советники.
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