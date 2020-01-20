В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».

В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах

Политика Киев обсудит с партнёрами по нормандскому формату обстрелы в Донбассе Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о намерении Украины связаться с партнёрами по нормандскому формату в связи с обострением ситуации в Донбассе и невыполнением представителями неподконтрольных Киеву территорий минских договорённостей.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Интернет Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.

Политика Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем Правительства РФ. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Политика Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» российского лидера Владимира Путина на церемонии фотографирования в рамках международной конференции по Ливии в Берлине.

Происшествия Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею Тулячка вернулась домой после недельной отлучки и обнаружила, что по унитазу в санузле ползает довольно крупная змея, сообщает местное издание "Слобода".

Шоу-бизнес Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.

Авто Volkswagen готовит новый Golf GTI Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Авто Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.