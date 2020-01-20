Общество
REGNUMВ России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах
В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
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Политика
Киев обсудит с партнёрами по нормандскому формату обстрелы в Донбассе
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о намерении Украины связаться с партнёрами по нормандскому формату в связи с обострением ситуации в Донбассе и невыполнением представителями неподконтрольных Киеву территорий минских договорённостей.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Интернет
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Политика
Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции
15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
Политика
Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Космос
Предсказано появление ярчайшей звезды до конца текущего столетия
До конца текущего столетия, предсказывают астрономы, на небосклоне появится ярчайшая звезда.
Политика
Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром
Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем Правительства РФ. Документ вступил в силу со дня его подписания.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» российского лидера Владимира Путина на церемонии фотографирования в рамках международной конференции по Ливии в Берлине.
Экономика
Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года
Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Путин объявил о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Путин напомнил, что государство всегда оказывало поддержку ветеранам войны. Обычно к Дню Победы они получали по 10 тыс. рублей.
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила около 50 боевиков в ходе боев в Идлибе и Алеппо
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Тулячка вернулась домой после недельной отлучки и обнаружила, что по унитазу в санузле ползает довольно крупная змея, сообщает местное издание "Слобода".
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Происшествия
Под Киевом задержан экс-участник «АТО», подозреваемый в убийстве «коллеги»
Тело погибшего доставлено в морг, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Происшествия
Пять человек сварились заживо в хостеле в Перми
В результате пять человек буквально сварились заживо. Известно о трех пострадавших, которые получили ожоги и попали в больницу.
Авто
Volkswagen готовит новый Golf GTI
Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
Экономика
Новым акционером ООО «Галактика» стала компания из Люксембурга
Новым акционером петербургского производителя молочных продуктов ООО «Галактика» стала компания Altair Holding SA.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк набрали в храме святой воды
Родственники известной актрисы Анастасии Заворотнюк набрали на Крещение святую воду в храме поселка Крекшино.
Происшествия
На бывшего мэра Липецка завели уголовное дело из-за 14 тыс. тонн песка
По данным следствия, Иванов разрешил местному предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка.
Происшествия
«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука
Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Политика
Эрдоган: в Ливии присутствуют турецкие военные инструкторы и советники
По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла свои войска в североафриканскую республику и в Ливии якобы присутствуют лишь турецкие военные советники.